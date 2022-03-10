Нужно ли переподчинить Центробанк Правительству?

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10 марта 2022, 09:09 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Источники «АН» говорят о неминуемом переподчинении Центробанка России правительству страны.



Как стало известно «АН», после внезапного даже для многих высокопоставленных чиновников решения о ненормальном повышении ключевой ставки ЦБ РФ до 20%, ряд госструктур, отвечающих за безопасность, обратились в РАН с просьбой дать экспресс-анализ экономических и социальных последствий этого решения.



В достаточно короткий срок, объединив усилия разных ученых из нескольких институтов, такой экспресс-анализ был подготовлен и передан в госструктуры. Грифа секретности на нем нет, но и для широкой публики его никто не собирается представлять. Слишком шокирующие результаты.



Вкратце они выглядят так. Ученые сразу делают оговорку: «Учитывая фактор неопределенности развития ситуации как на внешних рынках (новые санкции, нестабильная политическая ситуация в США, непрогнозируемость фондовых рынков и т. д.), так и внутри страны (ситуативность принятия решений, закрытость результатов спецоперации, невозможность в полной мере учитывать масштабы бойкотирования решений) приведенные данные ориентировочные». И, судя по всему, оптимистично ориентировочные. В реальности все будет не так хорошо.



Итак. После такого повышения ключевой ставки реальный рост ставок по кредитам для «физиков» и «юриков» вырастет до 40 процентов годовых. Это в свою очередь в течение года приведет к падению реального производства (в том числе банкротству!) до 40-45 процентов предприятий реального сектора. В основном тех, чья рентабельность относительно невысока. А это высокотехнологичные производства от зачатков микроэлектроники до сборки готовых изделий. Так как обслуживать кредиты по ставке 40 и более процентов возможно лишь при рентабельности от 60-65 процентов. У нас даже нефтянка не имеет таких цифр.



А это фактически ставит крест и на выполнении национальных проектов, которые подорожают процентов так на 30 или триллионов на 8-9. Что, понятно, недопустимо.



Вся логика развития последних событий подталкивает к принятию единственного верного решения. Пусть временно, а лучше навсегда убрать фиктивный независимый статус ЦБ и подчинить его непосредственно даже не правительству, а премьер-министру страны. И, как говорят знающие люди, это уже вопрос нескольких дней. С этим решением и связаны слухи об отставке главы ЦБ г-жи Набиуллиной. Мол, она не готова работать под Мишустиным, который в свою очередь, не горит желанием работать с ней.

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