Клинцевич: можно вести переговоры с представителями Украины, а дальше пусть говорят наши военные

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9 марта 2022, 17:01 Александр Саргин

Фото: соцсети

Россия заинтересована в скорейшем проведении новых раундов переговоров с Украиной и контактах с украинскими переговорщиками, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее между представителями России и Украины было проведено три раунда переговоров, причем, по сообщениям СМИ, в ходе второго раунда стороны «достигли понимания» по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, а также доставки продуктов и лекарств. К сожалению, гуманитарные коридоры полноценно так и не заработали.

«Что касается переговоров, - сказал «АН» лидер Российского союза ветеранов Афганистана, экс-первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности (2015-2020 гг.) полковник запаса Франц Клинцевич, - то я абсолютно четко понимаю, что в этом плане мы столкнулись с американской методикой, которая служит для перегруппировки воинского контингента и создания более выгодных условий для себя с тем, чтобы за это время дать передышку своим военным. Не стоит сильно обольщаться и так надеяться на эти переговоры».

Напомним, что по итогам третьего раунда переговоров помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что ожидания Москвы от переговоров с Киевом «не оправдались», но диалог «будет продолжен».

Накануне появилась информация о том, что в центре Киева был убит член украинской делегации на переговорах с РФ Денис Киреев. Впрочем, как заявил представитель главы офиса президента Украины, это преступление «не было связано» с работой делегации.

Экс-сенатор считает, что «мы все видим, кто такие - эти переговорщики», и как они себя ведут. По его словам, конечно, «можно вести» переговоры с представителями Украины, ну а дальше «пусть говорят» наши военные - правильно, жестко и «по нормативам спецоперации».

«Заметьте, мы не ведем массированное огневое поражение всех военных, находящихся на этой территории, - напоминает Франц Клинцевич в разговоре с «АН», - мы все-таки пытаемся как-то говорить с ними, предлагать сложить оружие и выходить их своих укрытий».

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