Известный российский гроссмейстер отстранён от участия в супертурнирах

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9 марта 2022, 13:58 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Организаторы коммерческой шахматной серии Grand Chess Tour сообщили, что известный российский гроссмейстер Сергей Карякин более не будет принимать участия в их турнирах.

Поводом для полного разрыва отношений стали интернет-посты шахматиста в поддержку военной спецоперации РФ на территории Украины. Сейчас его высказывания изучает комитет Международной шахматной федерации по этике и дисциплине. Спортсмена также могут исключить из списка Кандидатского турнира. «Мы не можем более ассоциировать себя с этим шахматистом, - заявили в Grand Chess Tour. - Мы твёрдо решили не приглашать его на предстоящие мероприятия».

Российский гроссмейстер уже дал свой ответ в Twitter. Он сказал, что его жизнь после этого решения не изменится. Также он упомянул, что эти турниры ему «ничего особенного не приносили с финансовой точки зрения». Ещё господин Карякин добавил, что несколько недель назад получил приглашение на игру в Норвегии, но отказался. В целом, причина, по которой гроссмейстера везде отстраняют, кроется в его открытом письме президенту РФ Владимиру Путину. В этом письме российский игрок выразил руководителю «полную поддержку в защите интересов государства», а также пожелал армии России «скорейшего выполнения всех поставленных задач».

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