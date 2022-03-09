Клинцевич: руками украинцев США хотели испытать биологическое оружие на территории России

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9 марта 2022, 13:33 Александр Саргин

Фото: соцсети

Вскрытые факты экстренной зачистки следов военно-биологической программы меняют картину вовлеченности США в судьбу Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В день начала российской спецоперации от сотрудников украинских биолабораторий были получены документы о том, что ими были уничтожены особо опасные патогены, подчеркнула Захарова.

«Мы понимаем, что этой страны уже нет, что нет и руководителя, там все марионеточно, и люди просто обмануты, - заявил «АН» лидер Российского союза ветеранов Афганистана, экс-первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности (2015-2020 гг.), полковник запаса Франц Клинцевич. - Там наводят тень на плетень чистым патриотизмом, а на самом деле эта страна превратилась в страну-оружие, то есть против нас подготовили плацдарм. Руками украинцев против России хотели вести войну».

Накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд призналась, что на Украине действительно есть «объекты биологических исследований». По ее словам, США «стремятся не допустить» попадания к российским силам материалов исследований биологических лабораторий на Украине.

По словам Клинцевича, руками украинцев США хотели испытать биологическое оружие на территории России, чем создали бы нам «неимоверные трудности», более того, когда бы началась «горячая форма конфликта», применили бы ядерный боеприпас.

«Я вам скажу больше, - продолжает экс-сенатор: - Сегодня про это никто не говорит, но, поверьте, пройдет некоторое время после спецоперации, и станет известно, что на Украине есть законченный вариант не «грязной», а настоящей атомной бомбы. Ведь научно-технический потенциал и возможности сделать ее у Украины однозначно имеются. Это заложено там еще со времен СССР, и такой потенциал был сохранен».

Мало того, что США все это позволили, констатирует экс-сенатор, так еще нацелили на это Украину, и, нарушая все международные договоренности, подготовили для России такой «подарок». Поэтому абсолютно «логично и законно» то, что мы сегодня проводим спецоперацию, подчеркнул Клинцевич, и самое главное, что это «очень своевременно» для нашей безопасности.

Напомним, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства «изучить» данные Минобороны об уничтожении следов военно-биологической программы по созданию биологического оружия на территории Украины. В случае, если сведения подтвердятся, следователи должны завести «уголовное дело и установить всех лиц», причастных к совершению преступления, отмечено в поручении.

«По мере развития событий мы будем получать все больше и больше сенсационной информации, - считает Клинцевич, - например, как сегодня, про эти биолаборатории. Сначала было восемь таких объектов на базе украинских лабораторий, а потом американцы сделали с нуля еще восемь биолабораторий, завезли туда оборудование, и на протяжении последних восьми лет их ученые интенсивно работали с уже имеющимися штаммами и занимались другими всевозможными разработками».

Однозначно это можно назвать формами открытой враждебной деятельности, а по большому счету - войны против нас, заявил экс-сенатор. «По сути, нам уже была объявлена война в таком вот затяжном и длительном периоде», - заключил Франц Клинцевич в разговорен с «АН».

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