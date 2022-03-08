Российская медицина может заметно пострадать из-за обрушившихся санкций

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8 марта 2022, 19:46 Александр Крохмаль, Журналист

На фоне военной спецоперации России на территории Украины возник серьёзный международный скандал.

Причём скандал этот затронул практически все страны мира. Представители Европы и США наложили суровый пакет санкций на РФ, и очевидно, что останавливаться на этом они не собираются. Некоторые эксперты пытаются успокоить общественность, заявляя, что всё будет нормально, и что, как говорится, «неприятность эту мы переживём». Только вот последствия уже беспокоят общественность. Медицина может серьёзно пострадать. Сейчас это ещё невозможно прочувствовать. Всё придёт со временем, и вот тогда уже каждый начнёт понимать, что дела «неважнецкие».

Уже через несколько дней после начала санкционной кампании стало ясно, что россияне в обозримом будущем вряд ли смогут получать ставшую хоть и ограниченной, но всё же доступной медицинскую высокотехнологическую помощь. Сбои поставок импортных расходных материалов и комплектующих серьёзно скажутся на внутреннем рынке. Запасы того, что осталось, иссякнут уже через несколько месяцев. С проблемами столкнуться многие пациенты. Например, обладатели хронической почечной недостаточности в терминальной стадии нуждаются в постоянной процедуре гемодиализа. Даже малейшая задержка может привести к смерти больных. Рынок оборудования и расходных материалов обеспечивает две зарубежные фирмы – Braun Avitium и Fresensius Medical Care. Санкции уже коснулись закупочных цен. Ожидается максимальный рост цен на логистику, на обслуживание медтехники и закупку комплектующих. В последние дни на форумах, посвящённых больным на диализе, появились множественные вопросы о том, что будет дальше.

Паллиативных больных это так же коснётся. Практически все расходные материалы, использующиеся при уходе и поддержании жизни неизлечимых пациентов, импортного производства – от переносной аппаратуры ИВЛ до подгузников. Из-за резкого роста курса валют новые закупки потребуют куда больше денег, чем раньше. Всё печально в стоматологическом вопросе и в эндопротезировании. По подсчётам экспертов, доля отечественных эндопротезов, применяемых при замене тазобедренного сустава, не превышает отметку в 10%. Хирурги в основном предпочитают работать с импортными производителями. Те же самые параметра обслуживания обеспечивают поставщики зубных имплантов. Ожидается неизбежное сокращение ассортимента и значительный рост себестоимости лекарств. Вырастет цена закупаемого сырья, упаковки и различных материалов. Если будут прекращены поставки европейских лекарств, то возместить их полностью за счёт отечественного производства едва ли удастся.

Непростые времена могут настать для онкобольных, которых в России совсем немало. Значительное напряжение и полнейшая неизвестность ждёт рынок онколекарств. Журнал о мединдустрии Vademecum уже сообщил о возникших проблемах. На онкопрепараты также установлена предельная отпускная цена, но в связи с резким скачком курса валют она уже стала ниже себестоимости лекарства. В случае отсутствия дотаций, дефицит подобных препаратов неизбежен. Данная проблема скажется деструктивно на тех, кто сейчас болен онкозаболеваниями. Иными словами – ситуация требует разрешения.

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