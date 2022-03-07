Американский экономический бандитизм изменил мировой имидж и доверие к США

Необходимо признать, что американский экономический бандитизм в отношении России, культурно называемый санкциями, основательно изменил имидж и доверие к американской мировой долларовой системе.
Теперь многие страны мира познали иную сторону долларового глобализма и мировой долларомании, на которую в начале подсаживают страны, а потом могут вводить санкции и односторонне лишать финансового валютного капитала. По сути своей, это мировой экономический американский бандитизм. Поэтому неудивительно, почему США инвестировалось в бандитский украинский национализм. Это мировое хулиганство США по всему миру уже познает весь мир.
Зависимые от США и доллара мировые фирмы как будто сговорились и лишили себя важного покупателя - Россию. Теперь в России потребность в долларе и валюте резко упадёт, так как импорт, покупаемый за доллары и валюту, в основном закрыт.
Это начало конца мировой игромании экономики. Мир виртуальной зависимости заканчивается и приходит Реальность.
Наступило время начала трансформации мировой гегемонно-глобалистской экономики. Это Начало Конца, который изменит Мир.
Мир стал уже другим и это только начало. Это начало нового мироустройства.
А триггером этих процессов стала военная специальная операция на Украине.
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