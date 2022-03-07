Турецкая Республика Северной Сирии

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7 марта 2022, 16:43 Ваагн Карапетян - внештатный корреспондент Аргументы Недели

Только что поступило сообщение о телефонном разговоре Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом, в ходе которого российский лидер пытался объяснить турецкой стороне цель спецоперации на Украине.



Я представил самодовольное лицо турецкого президента и вспомнил строчку из одной басни Крылова - “А Васька слушает да ест”.



Ничего не поделаешь, если соседей, как и заинтересованные стороны, как правило, не выбирают - вот и приходится, в который раз, разжёвывать элементарное: Россия никогда не позволит растаптывать свои интересы. А, впрочем, так поступило бы и любое другое государство.



Но Эрдоган относится к типу людей, которые протягивая руку для приветствия, одновременно пытаются подставить ногу, не забывая при этом, как водится на западе, широко улыбаться. Мы имели возможность не раз убеждаться, ибо, примеров достаточно.



В этом плане Эрдоган не оригинален, он достойный последователь своих предков. Подобная линия поведения турецкой дипломатии наблюдается ещё со времён первых правителей современной Турции.



В 1921 году неискушённые в политических хитросплетениях руководители Советской власти, в обмен на обещанное построение социализма в Стамбуле, подарили Турецкой республике девять десятых территории Армении, вместе с горой Арарат. Но это не всё. Главным фактором голода на Поволжье была реквизиция продуктов у россиян в пользу той же страны, якобы строящей социализм. И как только движение подвод в турецкую сторону, гружённых продуктами, иссякло, президент Турции Мустафа Кемаль запретил все коммунистические партии в стране. А про советскую помощь предпочёл и не вспоминать. По сути обманул Москву.



Не менее драматично развивались отношения Турции с противоборствующими сторонами во время II Мировой войны.



В октябре 1939 года Турция подписывает акт о взаимопомощи с Великобританией и Францией, в котором четко указывалось, формальная поддержка блока союзников, пока Британия не профинансирует модернизацию турецкой армии и увеличения её численности. И английские фунты широкой рекой потекли в Турцию, укрепляя армию и флот.



Но, как показали дальнейшие события, Турция и не собиралась участвовать в войне, и это подтвердил второй президент Турции Исмет Инёню. Он официально заявил: «О войне не может быть и речи, если только у нас не останется абсолютно никакого выбора».



Дальше-больше - несколько успешных боёв Германской армии в начале войны, и Турция кардинально меняет свои планы и начинает обивать пороги Германского руководства, стремится улучшить отношения с ними. Не проходит и двух лет, как Турция позабыв о данном обещании, подкреплённым договором о дружбе с Великобританией, 18 июня 1941 года подписывает договор о дружбе, теперь уже с Германией, со всеми вытекающими последствиями. Когда Исмету Инёню, президенту Турции напомнили об обязательствах данных англичанам, тот не моргнув глазом ответил: “У меня есть опасения, что Сталин решит реализовать свои территориальные амбиции”.



С этой минуты Турция приняла на себя роль главного “снабженца” германской армии и усердно трудилась на этом поприще, пока исход войны не оказался очевидным. Всего лишь за два месяца до окончания войны, в феврале 1945 года Турция приостановила торговлю с Германией и объявила, современным языком выражаясь, виртуальную войну против бывшего “бизнес-партнёра”.



Во II Мировой войне Турция непосредственно участие так и не приняла, хотя косвенно, своими агрессивными намерениями, помогала Германии. Советскому Союзу пришлось на турецкой границе держать достаточное количество резервных войск, так необходимых на западном фронте, на случай вероломного нападения последней.



Пленение армии Паулюса на реке Волга остудило реваншистские аппетиты Турции, но она окончательно разорвала свои отношения с Германией, лишь после получения гарантий от США и Великобритании, об активной помощи, в случае советского вторжения, после окончания войны.



Турецкие правители понимали, что рано или поздно, Москва напомнит о дипломатическом жульничестве, разыгранном в начале прошлого века, своими предшественниками и предъявит территориальные претензии к Турции. И, действительно, Советский Союз попытался было поднять этот вопрос в самом конце войны, планируя наказать Турцию за сотрудничество с фашистской Германией, а заодно и присоединить к себе территории, когда-то принадлежавшие Российской империи.



Однако Турция подключила к обсуждению этого вопроса США и Великобританию, с которыми уже имелась предварительная договорённость, и советское руководство, учитывая атомные бомбы сброшенные Америкой на Хиросиму и Нагасаки, было вынуждено заявить о своем отказе от территориальных претензий.



И сегодня Турция не изменяет своей политике, внимательно следит за развитием событий в нашем регионе. Наивно полагать, что она печется о территориальной целостности какой-либо из стран, силою обстоятельств, оказавшихся вовлечёнными в спецоперацию. Турция активно продавливает своё место между Россией и Украиной, время от времени делая громкие и противоречивые заявления, надеясь, что конфликт ослабит обе стороны и можно будет без осложнений подмять под себя полуостров Крым.



Сами посудите, если Турцию сегодня остро волнует статус далёкого Иерусалима, как они могут быть равнодушны к полуострову Крым, который находится совсем рядом?



В начале этого года Реджеп Эрдоган, выступая перед депутатами Меджлиса, красочно описал насыщенную сложными перипетиями историю древнего еврейского города. Подчеркнул, что Иерусалим является священным сразу для трех религий, иудаизма, христианства и ислама. Затем напомнил, о принадлежности, в течение четырёх веков, священного города Османской империи и, в силу этого, заключил - Иерусалим должен числиться в составе турецкого государства. А дальше стал обосновывать причину своих притязаний.



Планы у турецкой стороны громадные. Не нужно забывать, как, порядка пятидесяти лет тому назад, турецкие войска вторглись на остров Кипр, поделили страну на две части. На отвоёванной территории водрузили турецкий флаг, поставили марионеточное протурецкое правительство и с тех пор эта часть острова носит название Турецкая Республика Северного Кипра.



Её участие в сирийской войне преследовало ту же цель. Турция закрепилась на сирийской территории, создав буферную, контролируемую своими войсками, зону. И глядишь, в скором времени, появится новая страна под названием “Турецкая Республика Северной Сирии”.



И повторять сей “подвиг” Турция готова многократно, мы должны помнить это.

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