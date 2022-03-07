Омут памяти: о чем нам говорит история Украины

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 марта 2022, 17:08 Вадим Кулинченко,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

История – хранилище памяти, но имеет свойство ложиться под правящие режимы, а у человечества короткая память. Мне кажется, что история развивается не по спирали, как принято считать, а параллельными линиями, естественно, разного цвета. Пример тому современная Украина, которая по воле новых гетманов (президентов) перекраивает историю, только не в интересах народа, а во имя собственных интересов.

Даже при поверхностном изучении украинской истории, мы не можем не обратить внимания на один ключевой момент - все её новоиспечённые лидеры, пытаясь уйти из-под отцовского влияния Москвы, всегда искали «союзников» и покровителей в противоположной от Москвы стороне. Не исключение и нынешний артист Зеленский. Кто угодно – лишь бы не Россия. Никогда из этого ничего не получалось, постоянно проигрывали, всегда это стоило колоссальных потерь и страданий для простого народа. Но с удивительным упорством, новые украинские «лидеры» всегда наступали, и продолжают наступать на одни и те же грабли, которые сегодня превратились в оружие войны.

Неужели мало четырёх столетий, чтобы уяснить, понять-то наконец-то, что все проблемы и беды украинцев от тупого стремления их «лидеров» оторваться от единокровной плоти своей, разорвать вековую связь народов. Ни одному ещё гетману-президенту не пришло в голову, что нужно жить мирно, одной семьёй, находить компромиссы, уступать, если надо, великодушно и красиво, и сохранять единство, не раздувать вражду, не обострять противоречия – и тогда две сестры Украина и Россия будут жить долго и счастливо. В таком случае лидеры России и Украины всегда будут на коне…

Одним из ярких примеров тупого стремления уйти от России и взять в союзники-покровители немцев с австрийцами, является политика украинской Центральной Рады в 1918 году. Появляется та же параллель сегодня, но более зловещего цвета…

Сегодня украинцам пытаются внушить, и это, кажется, удалось, что Центральная Рада и «первый президент» Грушевский, а так же великий стратег Петлюра, были первыми героями Украины, что именно они боролись за создание независимой, суверенной Украины, а им кто-то помешал. Хотелось бы приоткрыть всего лишь коротко одну, затёртую историческую страничку их «героической деятельности» на благо НЕЗАВИСИМОСТИ Украины. Тем более, что деяния этих «вождей» сегодня в точности повторяют их преданные сторонники.

После развала Российской империи, все её территориально-национальные области попытались создать свои автономии и даже независимые республики. Это было закономерно и естественно, только не для Украины, где никогда украинцы не могли объединиться по национальному признаку. Здесь нужны были иные ориентиры и приоритеты государственного строительства, об этом признался в наше время даже бывший президент Украины Кучма, дольше всех находящийся у власти: «Нацiональна iдея не спрацювала». Его никто не услышал. И все последующие правительства, как и раньше, наступают на те же грабли, пытаясь создать нацию силой. Националистическая концепция приведения страны к катастрофе была и остаётся главной. Тысячами тиражируются книги, ставящие историю с ног на голову.

Никто не отрицает, кроме самой Украины, что её в настоящем виде создали большевики. Сегодня ясно, что это была ошибка. Но только масштабно мыслящие политики понимают, что в единстве большого государства сокрыт его огромный потенциал. Маленькие же государства никогда не смогут быть могучими и сильными. Но беда в том, что зачастую амбиции «маленьких Наполеонов», правителей государств, приводят их народы к большим бедам. Чем плохо жилось Украине в союзе с Россией? Но пришёл Кравчук, который захотел больше, чем союза, и понеслось… Это как бацилла распространилось на последующих. И вот артист-комик довёл её до трагедии. Это небольшое отклонение в лист, и вновь вернёмся к истории.

Сбежавшая в январе 1918 г. Центральная Рада, потом вернувшиеся в феврале при помощи немцев её представители, подписывают в Брест-Литовске соглашение с Четверным союзом, так называемый «Хлебный договор», открывающий путь австро-германским войскам в Украину. Идите, берите всё, что вам нравится, только дайте нам хоть формальную, но ВЛАСТЬ…, которую ныне получили западенцы.

Сегодня провластные историки Украины пытаются убедить всех, что немецкая оккупация Украины была лучше её «советской оккупации», забывая о том, что оккупанты-большевики были свои украинские, и власть они могли взять так же, как это сделала Центральная Рада в декабре 1917 г., но Крестьянский союз влил своих делегатов в съезд Советов солдатских и рабочих депутатов, и сорвал попытку украинских коммунистов прийти к власти. По этой причине коммунисты покинули Киев и перебрались в Харьков, где в декабре 1917 г. провозгласили себя органом советской власти Украины. Произошёл раскол «Новообразованной Украины». О нём уже стали забывать, но приход к власти «новой Центральной Рады» в 2005 году воскресил эту тему.

В 1918 г. Германия сознательно шла на оккупацию Украины. Её целью было стремление подорвать могущество России, по возможности расчленить её и разложить изнутри, поставить экономически на колени. Но почему Украина, составная часть Российской империи, в лице Центральной Рады пошла на предательство, да не за так, а ценой огромных выплат и компенсаций? Опять за ВЛАСТЬ любой ценой, как над западной, так и восточной частью Украины.

18 февраля 1918 г., германские войска, нарушив официальное перемирие, развернули наступление по всему фронту. Но если за три года войны им так и не удалось проникнуть вглубь территории России, то здесь им помогла Украина, впустив их добровольно.

На бой с интервентами призвал ЦИК Советов Украины, который организовал сопротивление. Уже 22 февраля 1918 г. ЦИК Советов Украины обратился к населению с призывом защитить Республику от «западных империалистов». 27 февраля СНК Донецко-Криворожской советской республики (ДКСР) призвал трудящихся взяться за оружие для защиты страны и революции.

К концу февраля развернулись бои на подступах к Киеву. В самом Киеве были сформированы красногвардейские отряды, в которые помимо украинцев и русских входили чехи, сербы и другие национальности. Но немцам удалось захватить город, куда 7 марта прибыло правительство УНР (Украинская народная республика), а 9 марта 1918 г. в Киев вернулась и Центральная Рада.

В противовес УНР на территории Украины уже были созданы свои республики, как-то УССР, Донецко-Криворожская, Одесская, Таврическая и другие. Но Центральная Рада попыталась представить собой единственного правителя, создавая марионеточное правительство, которое выполняло волю немцев. К лету 1918 г. австро-германские войска захватили всю Украину.

Центральная Рада пыталась как-то проявить себя в пользу оккупантов, но это у неё плохо получалось. Немцы поняли, что при таких правителях они ничего из обещанного им не получат и разогнали Центральную Раду и создали новое, как они рассчитывали, более дееспособное правительство – гетманщину, или Украинскую державу, во главе с гетманом Скоропадским.

Основной задачей немцев было выкачивание богатых украинских недр, всего съедобного и ценного. По германским данным с Украины было вывезено около 2 млн. пудов сахара, 9132 вагона хлеба, 22148 вагонов прочего продовольствия, 3465 вагонов сырья, 105,5 тысяч голов крупного рогатого скота, 96 тысяч лошадей. Кроме того было вывезено огромное количество военного имущества Черноморского флота и ценного промышленного оборудования. Были ограблены бывшие царские дворцы на южном берегу Крыма и в Бахчисарае. (Какая богатая страна, и кому всё это досталось! – В.К.).

Вот какой вклад, кроме всего прочего, внесла Центральная Рада в дело «розбудови» своей страны. Об этом почему-то сегодня молчат в Украине, истерически крича про «голодомор» и сталинские репрессии. Но ведь именно «национальные герои» Грушевский и Петлюра ради своего благополучия готовы были отдать на разграбление целую страну. И отдали. Никого не интересует сегодня, что немцы, которых они пригласили, вышвырнули их же самих, как ненужный хлам.

Страна была разорена и истощена бесконечной войной и грабежами. Во имя чего?

Большевики приняли на себя всю ответственность за восстановление Украины. Они подняли её из руин. К февралю 1919 г. украинские земли были освобождены от интервентов. Но какую цену заплатили за это народы Украины по воле жаждущих ВЛАСТИ своих правителей?

Я коротко попытался на фоне нынешних событий встряхнуть пыль с одного только факта прошлого – провести историческую параллель вековой давности. Но об этом помнят только люди думающие, а не одурманенные ВЛАСТЬЮ, как правители Украины!

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