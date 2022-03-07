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Венгрия отказалась снабжать Украину оружием

, 16:24 , Журналист

Венгрия отказалась снабжать Украину оружием

Похоже, что отношения Венгрии и Украины могут серьезно ухудшиться. Правительство Будапешта во главе с премьером Орбаном объявило о запрете в поставках оружия для Киева.

Венгрия не собирается занимать чью-либо сторону в возникшем конфликте. В отношении российской спецоперации страна занимает нейтральную позицию. В Украине же на решение Орбана отреагировали весьма нервозно. Позицию Венгрии там никто не понимает. А вот в российских соцсетях полагают, что Будапешт принял здравое решение.

Сам же Орбан уже прокомментировал ситуацию. "На заседании оперативного штаба на безопасность мы приняли особое решение", - заявил политик. Он упомянул об указе, дающем понять, что в сторону Украины из Венгрии не будет направляться ни единой партии оружия. Тем, кто осмелится нарушить указ - грозят серьёзные проблемы с законом. В Венгрии надеются на мирное урегулирование ситуации в восточной Европе и на скорейшее завершение конфликта.

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