Позитивно-экономическая психотерапия

В настоящее время весьма актуальны объективные и критические статьи на истерические заявления о дефолте и предстоящей мощной инфляции, которые уже стали частью информационной атаки на россиян. Инфляция конечно будет, но не такая, которая заслуживает психоза и паники в обществе. Тем более, психоз и истерика спадают. Высокий курс доллара не только из-за того, что ушли иностранные компании из российского рынка. Это их эмоциональный и временный выбор. Причина в психологии панических ожиданий.
Таким образом, назрел позитивный экономический анализ, который бы снимал тревогу общества, которая влияет на экономические процессы.
Приведём этот анализ попунктно:
1. Уже накопилось множество фактов, свидетельствующих о том, что санкции не будут продолжительными. В Европе назревает мощное социально-экономическое и энергетическое напряжение. Это будет позднее основанием для отмены санкций.
2. Мир занят ожиданием окончания военной спецоперации на Украине, причём с исходом не в пользу Запада. Главное, чтобы эта операция закончилась и появилось основание для отмены части санкций опасных для самого Запада.
3. Иностранные компании несмотря на то, что прерывают отношения с Россией, но не разрывают их. Они строят позитивные перспективы, которые придут через несколько месяцев. Потому, что понимают, что вытерпят эти санкции только несколько месяцев. Им нужен оборот. А Россия делала значимый вклад в этот оборот.
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4. Почитал английские статьи. Американские фирмы хотят сожрать российские ценные бумаги и корпоративные бонды. В частности, Goldman Sachs запрашивает корпоративный долг Evraz Plc, «Газпром» и РЖД со сроком погашения в течение следующих двух лет. Более того, они подают заявки на российские суверенные облигации. Аналогичное происходит и с JPMorgan.
5. Рубль перестал падать и стабилизировался.
6. Две трети стабфонда заблокировано. Остальное уже используется. Из ФНБ (часть стабфонда) триллион рублей уже выделено на скупку подешевевших отечественных акций. Стабфонд распределён по западным банкам и не на все из них наложены санкции.
Нужно помнить, что Россия оставила себе заграничные акции на сумму большую, чем стабфонд. Поэтому возвращение части стабфонда возможно.
7. Наконец-то госфинансы будут тратиться внутри России. Это подтянет нашу экономику. Но как только мы начнём подниматься, США опять начнут навязывать нам себя и отменят санкции. Но будет ли доверие России и Мира к глобальному доллару после такого американского экономического бандитизма и хулиганства по отношению к России?
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