Пора платить по счетам

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 марта 2022, 16:21 Сергей Платонов,

Последователям Бандеры пришла пора заплатить по историческим счетам. Да, они жертвы собственной глупости, но почему так ненавистны им мы - братья по крови. В чем наша вина? Разве вы не сами в поисках лучшей доли ложились, то под Папу Римского, то под Варшаву, то под Стамбул, то под Вильнюс. Да, всех под кого вы ложились, и не перечислишь.

И нет в этом нашей вины. Платите за свой позор сами. Но что-то мне подсказывает иной исход специальной войсковой операции (СВО). И вот почему. На днях министр Лавров в интервью говорит: «По окончании конфликта украинцам самим решать, как жить дальше». В этом, по-моему, исторически неверном заявлении, главный негатив содержит в себе слово «самим». Пресс-секретарь президента Песков тоже в интервью, заявляет: «Российская Федерация не ставит своей целью разделение Украины». Здесь такая же роль отводится словам «разделение Украины». Два заявления и две стратегических ошибки. Если без предварительного «разделения Украины», предоставить украинцам возможность «самим решать, как жить дальше», мы получим очередное издание бандеронацизма. Уже пытались и не один раз - в 40-х и 90-х годах прошлого века. Потом также дважды в веке 21-м. Результат был все тот же.

Пятого марта День памяти Иосифа Сталина. Бесспорно - это великий политический, государственный и военный деятель. Но как показала жизнь, тоже не без греха. В 1945 году при обсуждении судьбы побежденной гитлеровской Германии, он не согласился с предложением британского лидера Черчилля о ее разделении на 33 единицы, то есть возвратить Германию в состояние рыхлого союза, как было до Бисмарка. В результате ошибки Сталина в 21 веке единая Германия возродилась настолько, что уже начала претендовать на роль военного вождя Евросоюза. И куда она поведет Европу? Правильно, как всегда, на Восток.

Итак, если разделение необходимо, то как делить? Об этом я уже писал и неоднократно. Повторюсь еще: 1. На основе территорий Новороссии и Малороссии с Киевом необходимо создать Республику Юго-Западная Русь с вхождением в Россию в качестве субъекта федерации (это 12 областей и две республики – ДНР и ЛНР), столица Киев; 2. На базе 5 областей (Житомирской, Ровенской, Волынской, Хмельницкой и Винницкой) остается собственно Украина в статусе доминиона, члена ООН, главой которого является Президент России, столица Винница; 3. Области Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая самоопределяются самостоятельно. Иные варианты заведомо бесполезны и безнравственны, особенно перед героизмом наших войск и памятью погибших героев.

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