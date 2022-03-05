«Октагон» опубликовал информацию о помощи ВСУ со стороны украинского филиала «Альфа-Банка»

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5 марта 2022, 13:27 Источник: octagon.media

Фото из открытых источников; Михаил Фридман

«Октагон» заметил, что 2 марта в Instagram украинского подразделения «Альфа-Банка» появился пост о специальной программе помощи Вооружённым силам Украины (ВСУ). Суть программы – финансирование украинской армии бонусами и прямыми переводами, что идёт вразрез с недавним заявлением владельца кредитной организации Михаила Фридмана о желании скорейшего окончания кровопролития.



В переводе на русский сообщение выглядит так: «Мы запустили возможность бонусами Cash’U помогать ВСУ. За первые сутки благодаря вам уже собрали 41 560 шансов (Внутренняя бонусная “валюта”. – τ.). А это 410 560 гривен, которые спишутся на счёт НБУ в поддержку ВСУ».



Один из инстаграм-пользователей уточнил: «Точно ВСУ? Или своему материнскому банку в РФ?» «Альфа-Банк» ответил: «100 процентов на ВСУ».



Этот пост доступен также в аккаунтах «Альфа-Банк Украина» в Twitter, Facebook и Telegram. На этих медиаканалах сообщения опубликованы сегодня с обновлением статистики, в том числе по прямым переводам:



«Всего за несколько суток вы собрали: 776 тыс. гривен – бонусами Cash’U, 93,4 тыс. гривен – бонусами Travel и “Выгода”. Можно делать и прямые переводы на те же цели. И вы их делаете: 61,1 млн гривен – для украинской армии, 675 тыс. гривен – для потерпевших украинцев».



Вопрос о финансировании «Альфа-Банком» карательной операции ВСУ против ополченцев ЛНР и ДНР всплывал в Госдуме в ноябре 2016 года, но тему быстро замяли – за 10 дней. Инициировавший разбирательство депутат Евгений Фёдоров сообщил, что ему поступили по этому поводу некие новые материалы, и тема больше не поднималась.



Интересно, что регулятор украинской доменной зоны в эти дни не стал трогать домен alfabank.ua, в отличие, например, от украинского интернет-домена «Яндекса» – yandex.ua, несколько дней назад перестал работать; с VPN тоже не открывается. Сайт alfabank.ua открывается (из России – через VPN), по нему видно, что «Альфа-Банк Украина» позиционирует себя как международный.



На сайте украинского отделения банка сообщается, что введённые Западом санкции против Михаила Фридмана и Петра Авена не повлияют на работу банка. Фридман публично выступил против войны на Украине 27 февраля. Вслед за ним это сделал владелец «Русала» Олег Дерипаска. Фридман отмечал, что не делает политических заявлений: «Я бизнесмен и несу ответственность перед тысячами сотрудников в России и Украине. Но я уверен, что война никогда не может быть решением. Нынешний кризис будет стоить [множества] жизней и нанесёт ущерб обоим народам, которые были братьями на протяжении сотен лет. <...> Большую часть моей жизни я прожил как гражданин России, создавая и развивая бизнес. Я глубоко привязан к украинцам и русским, и, на мой взгляд, нынешний конфликт – это трагедия для обоих народов. Я могу только присоединиться к тем, кто горячо желает конца кровопролития».

Впрочем, программа «Альфа-Банка» по помощи ВСУ противоречит этому призыву к миру и выходит за рамки нейтралитета. Партнёр Фридмана Пётр Авен о военной кампании РФ на Украине не высказывался.







Примечательно, что на Западе до сих пор не любят разбираться, кто русский и кто украинец, где Россия, а где Украина. В официальном документе ЕС, которым 28 февраля введены санкции против Михаил Фридмана, место рождения владельца «Альфа-Банка» обозначено как «Lviv, Russian Federation».

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