Турция готовит России второй фронт?

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5 марта 2022, 08:39 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

В последние дни резко осложнилась ситуация в Горном Бадахшане. На памирском участке границы Афганистана и Таджикистана скапливаются боевики, которых власть в Кабуле планирует вытеснить из страны. В этом случае вмешательство военнослужащих России неизбежно.

Странные дела творятся в самой большой, но и самой бедной провинции Таджикистана — Горном Бадахшане. Спецслужбы, внутренние войска и армия разыскивают там местных авторитетных лидеров, которые «сели» на тропу перевозки наркотиков и драгоценных камней из Афганистана в Таджикистан и далее в Европу. Оттеснив при этом банды, принадлежавшие столичным госчиновникам. Местное население поддерживает своих и готово к бунту в случае их ареста.

Это, конечно, местечковые разборки, в которые Москва втягиваться не собирается. Но в этом районе назревает еще одна головная боль. На афганской стороне границы сейчас скопилось до двух тысяч радикальных боевиков, которые помогали нынешней власти в Кабуле, а сейчас оказались не у дел, так как не разделяют взглядов талибов на ограничение построения всемирного халифата. Талибы строят его дома, а этим весь мир подавай.

Новая афганская армия вытеснила их к границе с Таджикистаном и заблокировала. В любой момент может поступить приказ убрать их с глаз долой. И декханину с автоматом придется лезть в царство исмаилитов, как называют жителей Горного Бадахшана. Тогда неизбежна резня между пришлыми суннитами и местными исмаилитами-шиитами.

Доблестная таджикская армия в этом случае побежит в долину, бросая оружие и бронетехнику, Душанбе запросит законной помощи у ОДКБ и придется задействовать как личный состав 201-ой военной базы, так и неизбежного усиления в виде десантников из состава миротворческих сил Центрального военного округа. А то и более серьезных сил и средств. Учитывая спецоперацию на другом направлении, России придется участвовать в двух региональных конфликтах разной степени интенсивности. Что не есть хорошо.

Развитие вероятного конфликта во многом зависит от решения Турции. Турецкие спецслужбы имеют серьезные позиции как среди исмаилитов Горного Бадахшана, так и в коридорах нынешней власти в Кабуле. В первом случае президент Эрдоган неоднократно встречался с духовным лидером исмаилитов Ага-Ханом IV. Во- втором же турков несколько раз ловили на поставках оружия талибам во время оккупации Афганистана американцами и союзниками. Скандал предпочли замять на уровне НАТО. Так что Анкара вполне в силах

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