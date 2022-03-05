Блокировки смартфонов из-за санкций – это вопрос без ответа

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5 марта 2022, 01:09 Александр Крохмаль, Журналист

На фоне военной спецоперации РФ на территории Украины множество крупных иностранных компаний фактически разорвали своё партнёрство с нашей страной. Среди тех, кто операцию осудил – были Apple и Google. В современном мире они считаются титанами индустрии смартфонов и «мэтрами» техноразвития. Практически всё, что мы видим на наших смартфонах – это их продукция. Даже взять простой Samsung, он и то требует привязки к Google-почте. То есть, всё, что содержит в себе аппарат – это и есть Google. Но что, если смартфоны будут полностью заблокированы? Это может привести к фатальным последствиям.

На самом деле мнений по поводу этого уже слишком много. На одних сайтах говорят, что корпорации не станут блокировать смартфоны россиян. Аналитики советуют не бояться всяких заявлений о якобы созданных «деструктивных» обновлениях. Ведь в сети ещё недавно бушевали опасения насчёт создания компаниями каких-нибудь спец-апдейтов, которые возьмут, да и отключат гаджеты после установки в систему. На других платформах уверяют, что никакого глобального отключения не произойдёт. Но в целом, этот вопрос остаётся без ответа. Мы просто не можем предугадать политику самих корпораций. Почти никто не ожидал, что столько иностранных конгломератов прекратят сотрудничество с РФ за столь малые сроки. Так что если Google и Apple возжелают отключить смартфоны, они это сделают. У них для этого есть все необходимые средства. Но будем надеяться, что всё обойдётся.

Единственное, что стоит запомнить – так это то, что на сегодня санкции на смартфоны для обычного пользователя не наложены. А вот поставки данной продукции в скором времени сойдут на нет. Вполне возможно, что уже через месяц или два мы столкнёмся с дефицитом подобных устройств.

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