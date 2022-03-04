Аргументы Недели Мнение 13+

Как должны преподавать российские педагоги в условиях информационной войны

, 20:49

Как должны преподавать российские педагоги в условиях информационной войны
Фото: pixabay.com

Необходимо признать, что в связи с обострившейся информационной войной, направленной на российских юношей и молодёжь, педагоги различных учебных заведений и школ должны на своих занятиях уделять время на разъяснительные беседы о событиях, связанных со специальной операцией России на Украине.

Для этого педагогам, независимо от преподаваемого предмета, необходимо:

1. Повысить свою эрудицию по истории  СССР, России и Украины, а также по истории Крыма.

2. Повысить уровень понимания проблем национальной и геополитической безопасности России в связи с процессами, происходившими в последние годы в Украине.

3. Глубоко понимать факты, свидетельствующие о том, что специальная военная операция изначально уже готовилась Украиной, но Россия лишь профилактически опередила Украину.

4. Повысить эрудицию в понимании роли США вокруг событий, связанных с конфликтом России и Украины.

5. Работа должна вестись так, чтобы эмоциональный выбор учащихся сменился на рациональный, основанный на достаточном уровне понимания происходящего.

5. Проводить работу по разоблачению манипуляций, организуемых с помощью фейков и различных видеоматериалов, размещённых в социальных сетях и Интернете.

6. Поднимать уровень различения учащихся виртуального и реального.

Педагоги должны уметь не внушать, а убеждать учащихся по различным аспектам вышеприведённых пунктов.

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