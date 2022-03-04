Последняя европейская страна закрылась для российских самолётов

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4 марта 2022, 20:42 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: pixabay.com

Черногория поддержала позиции ЕС по поводу военной спецоперации РФ на территории Украины. 4 марта Агентство Гражданской авиации приняло ответственное решение закрыть воздушное пространство для российских самолётов. Решение было поддержано и министерством капитальных инвестиций республики. Также именно 4 марта 2022 года в МИД Черногории признали одного из российских дипломатов персоной нон грата. Теперь же он должен покинуть страну в течение ближайших трёх дней.



К санкциям Черногория так же присоединилась. 1 марта было объявлено о солидарности с Украиной. Это заявление сделал сам президент страны – Мило Джуканович. В соцсетях уже разворачиваются бурные дискуссии по поводу закрытия Черногории. С давних пор считалось, что это государство поддерживает наиболее дружеский курс по отношению к РФ. Но времена изменились, и далеко не в лучшую сторону. Причём стоит отметить, что соседняя Сербия не только не ввела санкции против России, но и едва не влезла в конфликт с Евросоюзом из-за своей позиции.

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