Молдова в спешке попросилась в ЕС, но против РФ не встала

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 марта 2022, 12:43 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: globallookpress.com; президент Республики Молдова Майя Санду

3 марта президент Республики Молдова Майя Санду официально заявила о подаче заявки в Евросоюз. Утверждается, что в Кишинёве такое решение приняли после запросов из Грузии и Украины.

В правительстве РМ полагают, что страна уже созрела для этого серьёзного и ответственного решения. По словам властей, «народ хочет жить мирно в демократии и процветании» и выбирает европейский путь развития. Президент Санду подчеркнула и то, что как только республика продвинется в европейской повестке, может возникнуть вопрос о выходе из СНГ. Шаг, как отмечается, уже обдуман, так на это ушло три долгих десятилетия.



Некоторые аналитики считают, что Молдова ещё не определилась с мнением по поводу спецоперации РФ на территории Украины. Но многие говорят, что страна выбрала верный путь, избежав дипломатических дрязг. Правительство Кишинёва заявило, что не станет ссориться с Россией из-за вопросов спецоперации. Тем более, что республика зависит от неё в энергетическом плане. Хотя в местных соцсетях наблюдается серьёзный раскол мнений. Одни выступают в поддержку России, другие же осуждают её действия. Стоит также отметить, что РМ приняла украинских беженцев. Буквально на утро 1 марта на её земли въехало не менее 70 тысяч человек.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции