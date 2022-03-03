Адаптация​ уменьшает тревогу россиян

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 марта 2022, 23:38 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Необходимо признать, что в настоящее время наблюдается постепенная позитивная динамика психологического состояния россиян и выход из состояния тревоги и паники. Вот лишь некоторые выводы на этот счёт, полученные мною на основании экспресс-анализа россиян:​

1.​ Адаптационно-защитные механизмы россиян постепенно включаются. Тревога и паника уходит. Поэтому вероятность и массовость уличных протестов значительно уменьшилась.​

2. Повысился уровень логического, критического и объективного мышления​ восприятия россиян​ о специальной операции России на Украине. Эти знания основательно трансформируют изначальные тревожные установки россиян на протесты.

3. Приходит понимание того, что всё это было результатом манипуляции с помощью информационной атаки. Поднимается уровень доверия к компетентным государственным политическим и экономическим структурам.

4. Эмоциональное брюзжание в социальных сетях пошло на спад.​ На смену поведения, основанного на эмоциональном​ выборе, приходит поведение на основе рационального выбора.​

5. Постепенно приходит осознание притворного влияния психологического воздействия от постановочных видео и фейков от информационной​ войны.​

6. Начинается отторжение от злоупотребления этой опасной психологической и угнетающей садо-мазохистической эстетикой и всяческих видео и интернет-ужасов "вне одеяла".​ ​ Благодаря отторжению идёт спад частоты просмотров этих видео, и постепенно люди включаются в свои ответственные дела.​

7. Изменившиеся экономические показатели и цены, благодаря мировому преступно-финансовому хулиганству США, называемого санкциями, формируют​ среди большинства россиян чувства и установки на усиление и поддержку того, что делает российская власть на внешнеполитическом уровне в настоящее время, в частности, на Украине.​

8. Благодаря ведущим экспертам-экономистам, корректно анализирующим перспективы и устойчивость экономического положения России, наметилось понимание того, что все это экономическое потрясение будет временным.​

9. За небольшой промежуток времени среди российской молодёжи​ и студенчества значительно возрос общий политологический и гражданский интеллект и зрелость. Всё происходящее​ стало триггером этих процессов.​

10. Объективная​ информация и процессы адаптации​ - вот основные составляющие​ ликвидации общей тревожности, наметившейся в настоящее время после недельной специальной операции России на​ Украине.​

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