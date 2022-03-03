Адаптация​ уменьшает тревогу россиян

Необходимо признать, что в настоящее время наблюдается постепенная позитивная динамика психологического состояния россиян и выход из состояния тревоги и паники. Вот лишь некоторые выводы на этот счёт, полученные мною на основании экспресс-анализа россиян:
1. Адаптационно-защитные механизмы россиян постепенно включаются. Тревога и паника уходит. Поэтому вероятность и массовость уличных протестов значительно уменьшилась.
2. Повысился уровень логического, критического и объективного мышления восприятия россиян о специальной операции России на Украине. Эти знания основательно трансформируют изначальные тревожные установки россиян на протесты.
3. Приходит понимание того, что всё это было результатом манипуляции с помощью информационной атаки. Поднимается уровень доверия к компетентным государственным политическим и экономическим структурам.
4. Эмоциональное брюзжание в социальных сетях пошло на спад. На смену поведения, основанного на эмоциональном выборе, приходит поведение на основе рационального выбора.
5. Постепенно приходит осознание притворного влияния психологического воздействия от постановочных видео и фейков от информационной войны.
6. Начинается отторжение от злоупотребления этой опасной психологической и угнетающей садо-мазохистической эстетикой и всяческих видео и интернет-ужасов "вне одеяла". Благодаря отторжению идёт спад частоты просмотров этих видео, и постепенно люди включаются в свои ответственные дела.
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7. Изменившиеся экономические показатели и цены, благодаря мировому преступно-финансовому хулиганству США, называемого санкциями, формируют среди большинства россиян чувства и установки на усиление и поддержку того, что делает российская власть на внешнеполитическом уровне в настоящее время, в частности, на Украине.
8. Благодаря ведущим экспертам-экономистам, корректно анализирующим перспективы и устойчивость экономического положения России, наметилось понимание того, что все это экономическое потрясение будет временным.
9. За небольшой промежуток времени среди российской молодёжи и студенчества значительно возрос общий политологический и гражданский интеллект и зрелость. Всё происходящее стало триггером этих процессов.
10. Объективная информация и процессы адаптации - вот основные составляющие ликвидации общей тревожности, наметившейся в настоящее время после недельной специальной операции России на Украине.
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