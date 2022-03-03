В ядерной войне победителей не будет

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 марта 2022, 22:29 Александр Крохмаль, Журналист

«Три цвета характеризуют для меня день, когда на Хиросиму сбросили ядерную бомбу: чёрный, красный и коричневый. Чёрный, потому что солнечный свет исчез, и мир погрузился в темноту. Красный был цветом крови, текущей из переломанных людей. Коричневый – цветом сожжённой, отваливающейся от тела кожи».

Так говорил один из тех, кто всё-таки сумел пережить атомную бомбардировку Хиросимы. Однако многих выживших «чудесное спасение» не спасло от ужасающих последствий. Далее последовали эффекты от радиоактивного загрязнения. Лучевая болезнь была жутким явлением и уносила тысячи жизней. Другие массово умирали от онкологических заболеваний. Если в тех местах и рождались дети, то с различными мутациями. Три ноги или отсутствие глаз, а может быть и отсутствие всех конечностей. Генетические дефекты были чудовищными.

И что же? Так будет и в 21-м веке? Пожалуй, никто из современных правителей не желает подобного в своей стране. Но именно это как раз и может произойти, если человечество не избавиться от ядерных гонок и снова не придёт к разоружению. Ядерная война, угроза которой сейчас нависла над миром, может быть самой разрушительной во всей нашей истории. Только победителей в ней уже не будет. Можно вспомнить давнюю мудрость. «Четвёртую Мировую мы все будем вести луками и стрелами», а возможно – палками и камнями. Потому что не будет уже никаких цивилизаций, не будет технологий, городов и государств. Всё, что нам расписывали фантасты в апокалиптических произведениях – может стать реальностью. В соцсетях уже появились опасения по этому поводу. И самое страшное то, что всё это – отнюдь не фантастика про звёздные корабли и пришельцев. И все опасения людей вполне могут обернуться явью.

В ядерной войне не будет победителей. Человечество просто исчезнет. Самое «мягкое», что может произойти – это то, что было описано выше. Умрут дети, умрут взрослые. Онкологические заболевания захлестнут планету. Но это ещё не всё. Есть и другие варианты, например, тотальное вымирание на планете Земля. Ядерная война может сделать наш мир абсолютно непригодным для проживания, и это коснётся не только людей. Животные несомненно пострадают из-за чудовищного уровня радиации. Измениться может всё, включая даже микроорганизмы. Тогда единственным Живым местом на Земле может оказаться Океан. Однако и это не стопроцентно. Отравление воды может привести к вымиранию всех морских обитателей. Получается, что ядерная война убьёт не только человечество, но и всё живое. Абсолютно всё, что было на планете, погибнет, канет в лету. И Земля станет необитаемой. Мёртвый и опустошённый мир смерти.

Современным правителям необходимо понять, что атомное оружие – есть величайшее зло. Его применение не поможет никому из противоборствующих сторон. Его использование приведёт лишь к одному – к гибели. Думаете, что описанное выше – это уже предел? Нет. Возможно и тотальное уничтожение Земли, как космического тела. Ядерная бомбардировка может привести к сдвигу с орбиты или к началу деструктивных процессов глубоко внутри. Это означает, что велика вероятность исчезновения гравитации. Сила притяжения попросту испарится, а всё, что есть на Земле, просто-напросто вылетит в космос. Применение атомного оружия может привести к пробуждению супервулканов, которых на нашей планете весьма немало. Взрыв хотя бы одного из этих «монстров» безусловно приведёт к гибели материка. А если взорвутся все? В таком случае неизбежно исчезновение атмосферы, что опять же принесёт смерть всему живому.

Смерть, смерть и ещё раз смерть. Вот что такое атомное оружие. Любая страна, владеющая таким видом вооружения, должна понимать, что имеет фактически Ключ к Армагеддону. Одно нажатие красной кнопки – и конец человечеству. Конец всему. И не будет уже в этом случае ни споров, ни разных мнений, ни государств, ни в общем-то живых существ. Любое ядерное оружие – это гибель. И остаётся лишь надеяться, что когда-нибудь люди вовсе избавятся от него, а потом предадут забвению. Оно будет навечно отправлено в глубокие подземелья и заточено до скончания времён.

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