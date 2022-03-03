Ветеран боевых действий: нациков будут преследовать везде

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 марта 2022, 21:40 Александр Саргин

Фото: соцсети

Владимир Путин присвоил старшему лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову звание Героя России (посмертно) за подвиг в ходе операции на Украине.

Президент отметил, что, получив тяжелое ранение, Нурмагомед Гаджимагомедов «сражался до последнего» и, оказавшись в окружении боевиков, подорвал гранатой их и себя.

«Он пошел на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело: с неонацистами, которые издеваются над пленными, зверски их убивают», - отметил Путин.

«Всех этих нациков американцы давно сдали с потрохами, - сказал «АН» бывший сотрудник ОМОН г. Москвы (ныне подразделение Росгвардии), ветеран боевых действий, подполковник полиции в отставке Виталий Кийко, - и все они уже давно известны. Теперь вопрос с ними решится очень просто: их будут преследовать везде и обязательно замочат. Они же не могут все разом убежать в Польшу или Германию. Придут к себе домой, ну и...»

Накануне представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков предупредил, что фиксируются и идентифицируются все лица, голоса, телефоны, координаты, IP-адреса, а также переписка всех украинских нацистов, «причастных к издевательствам» над нашими товарищами.

«Все вы будете найдены и неминуемо понесете суровую ответственность», - заверил представитель Минобороны.

«Когда я участвовал в боевых действиях на Кавказе, то на нашей стороне воевало много чеченцев, - продолжает Кийко. - Помню, как-то разговор зашел о снайперах из Прибалтики. Так вот чеченцы говорили, если они убили их земляка, эти снайперы все равно рано или поздно получат свое. Ну и в отношении правосеков сегодня будет так же: им просто отрежут голову. Какой еще суд? Никаких судов».

Как отметил Виталий Кийко в разговоре с «АН», так было на Кавказе, так будет и на Украине: ничего не изменилось, так что теперь и чеченцы будут мочить нациков, тем более что в Чечне во время войны находились члены «Правого сектора»*, которые убивали их земляков. «Вот и весь базар», - заключил Кийко.

*«Правый сектор» - организация запрещена в России

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции