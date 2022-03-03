Так для кого вы создавали «подушку безопасности», господа?

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 марта 2022, 12:03 Анатолий Матлин, профессор, доктор экономических наук

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Кончилась мирная передышка и снова очередной этап войны с наследниками тех, кто, судя по имеющимся источникам, еще в 988 году требовал выкупа от князя Владимира, был бит Александром Невским, делил земли завоеванной Англии, зашел снова на нашу землю под командованием Карла ⅩII, а дальше уже всем известно. Торговцы и разбойники в одном лице, хотя и назывались в разные времена по-разному. Нынче мы их почему-то называем англосаксами.



Надо отдать должное нынешнему руководству нашей страны, которое своевременно обеспокоилось о нашей военной защите. Но слишком мало внимания было обращено на то, что наши противники сосредоточили в своих руках, как потомки разбойников и торгашей, громадную экономическую власть. И в экономической войне против России они добиваются немалых успехов, прекрасно используя в своих интересах не только открытые санкции, но и множество рычагов, которые не видит и не знает не только широкая публика, но и высокопоставленные чиновники, ответственные за безопасное развитие страны.



О некоторых таких рычагах, уничтожение которых может сделать болезненными удары по нашим противникам в экономике стоит обсудить.



В нашей стране легально действуют иностранные аудиторские фирмы. Например, отчетность ЦБ РФ проходит аудиторскую проверку британской и еще одной «сетевой» международной фирмой. Из этого следует, что вся информация о всех денежных и финансовых потоках в нашей стране, а следовательно, и все данные о производстве и реализации всех видов продукции и услуг, находятся под контролем наших противников. Они знают о нас и наших слабостях больше, чем руководители нашей экономики и компаний. Им ничего не стоит поэтому выдавить нас даже из стратегически важных отраслей производства, как это было сделано с производством алюминия и других цветных металлов.



Но это еще не все. На основании этой информации аудиторские западные компании определяют рейтинги стран, банков и компаний, из которых следует оценка степени риска вложений в соответствующие страны, банки и компании. Не нужно особых усилий для того, чтобы выяснить, что вложения в наиболее опасный государственный долг США, совершенно необеспеченный, кроме привычного блефа и угроз, на сумму свыше 30 триллионов долларов, оказывается имеют нулевой риск. А вложения в государственные бумаги России, оказывается имеют риск в 20 процентов.



Это только на первый взгляд может показаться безобидным. На самом же деле из этого следуют серьезные последствия. Если банк приобретает казначейские облигации США, то он за это платит их стоимость. А вот если он приобретает облигации российского государства, то к сумме стоимости этих бумаг он должен отложить еще 20 % в качестве резерва для страховки от риска. На эту сумму соответственно уменьшаются возможности банка по кредитованию внутри страны. Так используются вроде бы понятные и безобидные действия для сдерживания нашего экономического развития.



Хитроумные западные финансисты даже не скрывают, что между Международным валютным фондом и Министерством финансов США был заключен так называемый «Вашингтонский консенсус» о политике в отношении развивающихся стран. Он включает 10 пунктов, которые вполне заслужено можно назвать 10 заповедями экономических убийц. Подробный разбор этих заповедей вряд ли интересен широкой публике, но общий смысл их таков - государство не должно вмешиваться в управление экономикой, предоставив эту работу мировому, в первую очередь, американскому финансовому капиталу.



Для этого центральным банкам развивающих стран задается, в качестве цели их деятельности так называемое «таргетирование инфляции». И, как это у них принято, все это делается для обдурманивания не только широких масс, но и взрослых тетей и дядей, ответственных за развитие экономики своей страны.



Обман заключается в том, что слово инфляция переводится как «вздутие», избыток денег в обращении. Но это слово используют для обозначения совершенно иного экономического явления - повышения цен. Не надо особых умственных усилий, чтобы понять, что цены на сахар растут не потому, что в стране или даже в вашем кармане много лишних денег, а совершенно по другим причинам.



И вообще, повышение цен приводит к явлению в денежной сфере, которое называется не инфляцией, а девальвацией. Рубль стоит столько, сколько на него можно купить. И совсем не обязательно я буду покупать сахар, если даже у меня есть для этого деньги.



Но хитроумие «таргетирования инфляции» очень аккуратно и больно отражается на нашем благосостоянии, да и на состоянии экономики в целом. Оно заключено в самом механизме этого таргетирования.



Якобы в качестве средства борьбы с повышением цен Совет директоров Центрального банка РФ использует, по совету американских кураторов, резкий рост процентной ставки. Сейчас, в условиях борьбы страны за безопасность, этот прием был использован в третий раз. Три раза в спину российской экономики, был нанесен удар повышением процентной ставки до 20%.



Первый удар повышением процентных ставок был нанесен России в 1998 году. Как пишет в своей книге Алексашенко, тогда зампред ЦБ: «Во время поездки в Вашингтон (25—26 ноября) ключевой стала встреча с Ларри Саммерсом, первым заместителем Министра финансов США, курирующим вопросы международных финансов. Попытки найти понимание наших сложностей не вызывают у него ответных чувств, что, впрочем, понятно: разгорается кризис в Корее, и, безусловно, эта страна более важна для американских инвесторов, да и власти страны, в отличие от России, готовы идти на самые решительные действия для преодоления кризиса. Снова звучат слова о необходимости укрепления бюджета и, самое главное, о необходимости изменения денежной политики: «Вы хотите удержать и курс, и ставки, так не получится. Следует остановиться и не покупать ГКО на рынке. Использовать валютные резервы на поддержку курса можно только в том случае, если вы снижаете денежную базу (уменьшаете количество денег в экономике. – С. А.), в противном случае вы идете к потере резервов и девальвации». Возразить нечего, классическая фраза из учебника по макроэкономике.»



Итог работы руководства ЦБ в той, сравнительно простой кризисной ситуации был таков: мировой ВВП в 1998 году вырос на 3.5%, ВВП России уменьшился на 4.8 %. Для страны же результатом политики ЦБ стала девальвация рубля за счет роста валютного курса доллара по отношению к рублю: в 1999 году в сравнении с 1997 годом он вырос в 4,369 раза. (Это не официальный курс ЦБ, а реальный курс, использованный во внешнеторговых операциях за соответствующие годы).



Второй, не менее мощный удар по нашей экономике был нанесен руководством ЦБ, пришедшим к власти в экономико-политический кризис 2014 года. Это руководство возглавлялось хорошо подготовленными в американских университетах «специалистками». В 2014 году, в разгар санкционной войны против нашей страны, они не нашли ничего лучшего как резко снять валютные ограничения и «поиграть» с процентной ставкой. За 2014 год они изрядно потешились над нашей экономикой, восемь раз меняя процентные ставки. В результате средний курс рубля к доллару по операциям с товарами и услугами вырос с 37,97 рублей за доллар в 2014 году до 60,1 рубля за доллар в 2015 году. Это означало фактическую девальвацию рубля на 36,8%.



Соответственно физический объем импорта сократился на 33,7%, а экспорта - на 29,7%. При этом общий уровень цен в стране (дефлятор ВВП) вырос на 7,2%. Началось постепенное снижение темпов роста экономики и падение реальных доходов населения. Конечно, можно сколько угодно болтать о санкциях, о «таргетировании» неизвестно кем и как определяемой инфляции, но факты говорят о другом - был нанесен удар по экономике при возлежании правительства на ложе мечтаний о «невидимой руке рынка».



Сейчас уже страну загнали в угол и нам не только не гарантируют безопасности, но и грозят удушением экономики. Что же делает ЦБ для борьбы с противниками?



20-процентная ставка делает полностью недоступными кредитные ресурсы для предприятий, поставляющих товары и услуги на внутренний рынок. Соответственно и банки, лишенные возможности эффективного использования денежных ресурсов, окажутся в ситуации, когда начнется известный уже в нашей стране побег владельцев этих банков, как и владельцев предприятий, успевших получить средства от банков и государства. Массовое бегство богатых к теплому морю создаст в стране, уже и без того сильное, социальное напряжение.



Второе последствие этих решений - резкий рост курса иностранной валюты и долларизация экономики. Упование на ограничение изменения валютных курсов, как показали валютные коридоры еще в 90-е годы - несбыточная мечта. Деньги счет любят. Для тех, кто этого не узнал в американских университетах, привожу расчет по формуле, которую хорошо знают американские финансовые инженеры, но видно не сообщают будущим «лидерам».



Если сегодня курс 91.75 рубля за доллар, процент ФРС - 0.25%, процент ЦБ - 20%, то форвардный курс рубля к доллару равен 91.75*(1+0.2)/(1+0,0025)=109,8 рубля за доллар. И на этом не остановится - уже 2 марта официальный курс ЦБ объявлен 103,25 рубля. Значит форвард будет 122,7 рубля. Это минимальный курс, по которому будут проходить далее все торговые и финансовые сделки. Соответственно внутри страны все импортные товары подорожают не менее, чем на 20%. Товары же, которые экспортируются, с учетом обязательной сдачи 80% выручки, вырастут в цене на внутреннем рынке не менее, чем на 16%. Девальвация или, проще говоря, обесценение рубля пошло полным ходом.



Подчеркиваю - это минимум. А сколько экономики и быта при этом уйдет в тень, сказать трудно. Так же как и определить будущее обнищание народа, если правительство страны не примет меры против пятой колонны. ЦБ «работает» так, что в магазинах начинают появляться любимые руководством этого «иноагента» цены в у.е. (по сообщениям некоторых соцсетей).

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