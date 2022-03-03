Нумерологический прогноз​ на март-2022

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3 марта 2022, 08:36 Эндже Гарифуллина, психолог, нумеролог

В марте будет преобладать вибрация цифры «9» (2+0+2+2 - число года + 3 — число месяца).

​Вибрация 9 -​ очень интересное число. Это гуманизм, период жертвенности, помощи другим людям, прояв­ление гибкости в общ­ении с другими людьм­и.​

Но самое важное: от­давая, не стоит ждать немедленной благод­арности или практиче­ских результатов. Ра­зочаруетесь. Да не для того и было задум­ано.

Так же март месяц хо­рош, для подведения итогов, осознаний и трансформации. Вы пой­мёте, как планирова­ть следующие 9 месяцев.​

Проанализируйте все свои прошлые 9 месяц­ев, выявите ошибки, исправьте​ их и про­качайтесь​ в каких-то​ моментах, где вы слабо себя проявля­ли. Проанализируйте, что было сделано хо­рошо, а что можно бы­ло бы сделать еще лу­чше. Подумайте о том, о чем вы молились или о чем просили, потому что вселенная всегда отвечает. Про­сто откройте свое се­рдце и ум, и вы полу­чите ответ.​

Также, вибрация девятки - это очень большой потенциал и возможность себя проявить. Не стоит тревожиться, что вам не хватит сил осуществить задуманное.​

В этот момент все будет получаться. То, что вы будете создавать, должно происходить для других, своеобразное служение людям. Важно прислушиваться к себе и заниматься той деятельностью, к которой лежит душа.​

Ищите то, что важно для вас.​

Убирайте ограничивающие убеждения. Все получится, когда Вы начнете себя мотивировать.​

Цвета успеха в этом месяце: лавандовый, зеленый, оливковый, белый, фиалковый, серо-голубой.

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