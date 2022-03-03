Нумерологический прогноз​ на март-2022

В марте будет преобладать вибрация цифры «9» (2+0+2+2 - число года + 3 — число месяца).
Вибрация 9 - очень интересное число. Это гуманизм, период жертвенности, помощи другим людям, проявление гибкости в общении с другими людьми.
Но самое важное: отдавая, не стоит ждать немедленной благодарности или практических результатов. Разочаруетесь. Да не для того и было задумано.
Так же март месяц хорош, для подведения итогов, осознаний и трансформации. Вы поймёте, как планировать следующие 9 месяцев.
Проанализируйте все свои прошлые 9 месяцев, выявите ошибки, исправьте их и прокачайтесь в каких-то моментах, где вы слабо себя проявляли. Проанализируйте, что было сделано хорошо, а что можно было бы сделать еще лучше. Подумайте о том, о чем вы молились или о чем просили, потому что вселенная всегда отвечает. Просто откройте свое сердце и ум, и вы получите ответ.
Также, вибрация девятки - это очень большой потенциал и возможность себя проявить. Не стоит тревожиться, что вам не хватит сил осуществить задуманное.
В этот момент все будет получаться. То, что вы будете создавать, должно происходить для других, своеобразное служение людям. Важно прислушиваться к себе и заниматься той деятельностью, к которой лежит душа.
Ищите то, что важно для вас.
Убирайте ограничивающие убеждения. Все получится, когда Вы начнете себя мотивировать.
Цвета успеха в этом месяце: лавандовый, зеленый, оливковый, белый, фиалковый, серо-голубой.
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