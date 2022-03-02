Россия без Украины не сможет стать полноценной мировой державой

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 марта 2022, 18:55 Евгений Сергеев

Фото: freepik.com

Мне 40 лет, я обычный гражданин России, любящий, как и все мы, свою страну, Родину человек. Раньше я достаточно прохладно был настроен к политике наших властей, при этом с благодарностью в душе понимая ключевую роль президента В.В. Путина в сохранении целостности и объединении страны в 2000-е годы.

Причины такой позиции: олигархи и бедность, проблемы в социальной сфере, перегибы «Единой России». Но с 21 февраля 2022 года наш президент для меня ВВВП – Великий В.В. Путин. Россия вступила в сложный, но величественный этап истории. Как я понимаю эту войну: Россия и Украина – две части единого целого. Исторически мы – не два братских народа, а две части одного народа. Москву, Владимир, Суздаль, Ярославль – Центральную Россию – создавали князья и переселенцы с территории нынешней Украины (Юрий Долгорукий – Великий Князь Киевский в 1149-1151 и 1155-1157 годах). Мы одной крови. Концепция об отдельном украинском народе была изобретена и опубликована в 1796 году польским писателем Я. Потоцким. Вскоре, в 1801 году, другой поляк, Я. Чацкий, придумал миф об украх, переселившихся в VII веке из-за Волги…

Нынешний украинский язык создавался искусственно в XIX веке австрийскими властями в Галичине, принадлежавшей Австро-Венгрии. Цель – изменение идентичности русского населения. Создавался с помощью добавления польских и немецких слов, изменения букв, выдуманных новых слов (народный диалект, «суржик», был другим). Еще в XX веке галицийский вариант на Украине совершенно не был распространен. Точнее, он был и поддерживался – в газетах, журналах и книгах, театрах, школах. Но большинство людей говорило на русском – своем родном языке. После 1991 года русский запрещается. Цель – безвозвратное разделение единого народа на два.

Почему эта война? С точки зрения исторической многовековой динамики сейчас – последний исторический шанс вернуть нас в общее, более чем тысячелетнее лоно русско-славянско-православной цивилизации. Без своей сестры-Украины Россия не будет полноценной Россией в границах нашего общего исторического пространства, не будет мировой державой. В результате распада СССР русский народ лишился своей четверти – населения Украины (считая вместе с украинцами).

По отдельности мы объективно экономически будем находиться на обочине западного капитализма. Современная мировая тенденция – деглобализация и регионализация (промышленная политика США, начатая Трампом; Китай; торговые барьеры ЕС под предлогом борьбы за экологию). Чтобы страна не зависела от импорта, развивала передовую на мировом уровне промышленность, нужен внутренний рынок с населением минимум 250-300 млн чел. Иначе его емкости не хватит, чтобы национальные производители имели объем продаж и инвестиций на уровне мировых лидеров. В СССР проживало 293 млн чел., и экономика была самообеспечивающей. Но предатели во власти в 1980-90-е годы отправили нашу страну на обочину мировой истории, низведя нашу роль до обслуживания сырьевых потребностей растущей экономики Запада. Россия отдельно от Украины не имеет достаточной мощи. Уровень промышленного производства России, после спада 1990-х, только в 2010-е годы достиг уровня РСФСР на 1991 год. Российское население составляет 145 млн чел. (во время переписи 1989 года в РСФСР проживало 147 млн чел.).

Украина в советское время – это 52-миллионное население, треть промышленной мощи всего СССР, передовая наука, сельскохозяйственная житница огромной страны. Сейчас население – 41 млн чел. (включая те 6 млн, которые де-факто находятся вне страны на заработках в Европе), разруха, уничтоженная промышленность, зависимость экономики от кредитов (валовый внешний долг в 2021 году – 125 млрд долл. по сравнению с 54 млрд долл. в 2006 году). Западу нужны ослабленные разделенные Россия и Украина. Преступная политика Горбачева, беловежский сговор иуд Ельцина, Кравчука и Шушкевича (в 1991 году в ходе общесоюзного референдума за сохранение СССР высказалось 70% населения Украины) привели к величайшей геополитической катастрофе в истории нашей страны (крупнее – только захват Киевской Руси монголами в 1238 году).

С этого момента, 1990-1991 годов, Украина пестуется Западом как проект «Анти-Россия». Последовательно проводилась политика по не просто отторжению этой части народа, но по направлению ее против России. Западные «инженеры» общественных процессов возродили из небытия нацистские украинские партии (ОУН, УНА-УНСО (организации, запрещенные в РФ)), метастазы от которых, как казалось, навсегда были уничтожены после Великой Отечественной войны. К ним добавилась зловещая стая неонацистских образований («Рух», «Свобода», «Тризуб», с 2013 года действует «Правый сектор» (организации, запрещенные в РФ)). Всегда в истории распространение на Украине чужеродной, антинародной идеологии направлялось внешними силами и было ориентировано против России (поэтому цель войны – денацификация): в XIX веке австрияками, в период между Первой и Второй мировыми войнами поляками – на территориях Галичины и Волыни, а после распада СССР – американцами. Причем в новейший период взращивавшиеся ранее на небольшой части (Львовская, Луцкая, Тернопольская, Ровенская, Ивано-Франковская области – менее 15% площади и населения страны) идеи были искусственно насильственно распространены на всю территорию Украины. За тридцать лет изменение сознания населения и полный разрыв родственных связей с Россией были уже почти завершены.

После майданного госпереворота 2014 г. к идеологическому пронацистскому изменению сознания населения добавилась накачка Украины оружием. Эта страна целенаправленно превращалась из родственного соседа во всё нарастающую угрозу и ограничитель развития России. Украину готовили к войне с нами. В 2015 году уже была осуществлена проверка сил – предпринята безрассудная попытка атаковать Донбасс, закончившая Дебальцевским котлом. В будущем, после накопления украинской армией достаточного потенциала, были бы атакованы Донбасс, Крым и, вероятно, – соседние с Украиной российские области. Такие планы регулярно озвучивались многими украинскими руководителями. Российский МИД предложил Западу в декабре 2021 года подписать документы по безопасности, но инициатива была проигнорирована. Вскоре Зеленский заявил о стремлении к обладанию ядерным оружием. На фоне наращивания поставок вооружения. Понятно, к чему это всё вело. Через несколько лет было бы уже поздно – атаковали бы нас.

Война с Украиной для меня, как и для миллионов граждан России и Украины – щемящая боль в сердце. С обеих сторон погибнут тысячи людей. Огромные тяготы испытывает мирное население, миллионы человек. Но я понимаю причины и смысл этой войны.

В.В. Путину было судьбой предназначено стоять в это сложнейшее время во главе России и оказаться способным и готовым принять это решение, за которое он несет ответственность не только перед народом, но и перед историей. В 2014 году Россия воссоединилась с Крымом, но, как тогда казалось, для нашей цивилизации навсегда была потеряна Украина – прародительница и колыбель этой цивилизации, превращенная врагами в цитадель нацизма. В.В. Путин, как руководитель, нес личную ответственность перед нашей общей историей за потерю Украины. Нынешнее его тяжелейшее решение и 2022 год должны занять место в учебниках истории на одном уровне с 1654 годом (воссоединение Украины с Россией при Б. Хмельницком). В тот момент мы не по своей воле, в результате монголо-татарского нашествия оказались разъединены на четыре столетия, хотя люди и продолжали чувствовать свою народную связь. В наше время трагичный разрыв народа произошел только тридцать лет назад, но пропасть оказалось значительно шире и, если бы не 2022 год, могла быть не преодолена никогда...

Кстати, даты несут в себе сакральную символику и преемственность – в 1922 году, ровно сто лет назад, был создан СССР. Интересно также взглянуть на исторические сроки собирания земель. После выхода Российской империи из Первой мировой войны наша страна потеряла значительные территории, и Сталин смог вернуть их в 1939-1940 и 1945 годах. Сейчас воссоединение с Крымом, признание Донбасса произошло в схожие исторические сроки.

В.В. Путин в двух обращениях в феврале в связи с признанием ДНР и ЛНР и началом военной операции рассказал об «Украине имени В.И. Ленина», созданной большевиками. Скорее всего, многие люди не до конца поняли этот тезис. Поэтому представляется, что важно в интернете и социальных сетях распространять исторические карты – одного взгляда на них достаточно, чтобы всё понять. Площадь УССР, созданной в 1922 году, почти в три раза превышала площадь территорий, воссоединившихся с Россией в 1654 году, – большевики передали в УССР всю, населенную преимущественно русскими, Новороссию (Одесса, Николаев, Запорожье, Донецк, Луганск, Харьков). Затем в 1939-1940 гг. – Волынь (Луцк, Ровно) и Восточную Галицию (Львов, Тернополь, Ивано-Франковск), Северную Буковину (Черновцы) и Южную Бессарабию (Измаил), в 1945 г. – Подкарпатскую Русь (Ужгород), а в 1954 г. – Крым и Севастополь. Но в тот момент мы были единой страной, границы были только административными, и народ не был разделен, поэтому передача русских земель Украине не представлялась их потерей. И сейчас речь не идет о ревизионизме. Русский мир с болью пережил раздел в 1991 году, но были установлены дипломатические отношения с Украиной, она устойчиво входила в пятерку наших крупнейших экономических партнеров, получала по сниженным ценам газ и другие товары. Никакой напряженности со стороны России не было и в помине. Но начались геноцид населения Новороссии, подготовка Украины к вступлению в НАТО и накачка страны вооружением.



Вернемся к специальной военной операции в Донбассе. В первое военное утро 24 февраля российские высокоточные ракеты сравняли с землей украинскую военную инфраструктуру. Но они не были выпущены по казармам украинских военных, хотя это позволило бы выиграть и завершить войну уже в момент ее начала. Вероятно, никто другой в мире из высших военных руководителей, кроме Путина и Шойгу, в подобной ситуации не был бы способен на такое решение. Теперь несем и будем нести человеческие потери. С точки зрения войны это – ошибки. Но с точки зрения русскости, наших внутренних принципов и идентичности по-другому было нельзя. В августе 2014 года во время Иловайского котла Путин попросил ополченцев «вернуть сыновей матерям, женам и детям» (но самонадеянные украинские командиры отказались выполнить требование ополченцев о выходе из окружения без оружия). 25 февраля 2022 года, на второй день войны, Зеленский запросил переговоры, и российская армия получила приказ остановить наступление. Были потеряны драгоценные сутки, а украинцы получили возможность перегруппироваться, заминировать мосты, спланировать оборону. Это промедление будет стоить нашей армии нескольких тысяч жизней. Но Россия стремится, воюя, теряя своих сынов, минимизировать потери украинцев. В этих решениях – человеческое величие Путина.

В сложных нынешних условиях со стороны общества требуется максимальная поддержка нашей мужественной армии. Опросы, в том числе проведенные западными журналистами, показали, что большинство понимает и поддерживает военную операцию. Но меньшинство вышло на демонстрации под лозунгом «Нет войне». Их можно понять – люди шокированы фактом войны в XXI веке, боятся экономической неопределенности. Но почему, видя творившееся в течение восьми лет на Донбассе, мы не кричали «Нет войне» тогда? Почему мы не выходили на демонстрации и не оказывали давления на наше государство, чтобы оно вмешалось и защитило ДНР и ЛНР, чтобы прекратить ежедневные обстрелы. Погибло более трех тысяч мирных жителей, 1,3 миллиона человек стали вынужденными переселенцами. В контролировавшихся украинской армией районах Донбасса ситуация была еще хуже. Нелюди-нацисты грабили, избивали, насиловали, пытали, убивали людей. Вспомнило ли об этом украинское общество, закрывавшее глаза на страдания людей в соседних областях? Вспоминают ли об этом те граждане России, которые сейчас выходят на пацифистские демонстрации? Уместно ли говорить о пацифизме в отношении нацистского режима, сжигавшего живых людей в Доме Профсоюзов в Одессе? Что ждало бы население, когда (а не если) нацисты двинулись бы на Донбасс и в Крым, где суммарно проживает более шести миллионов человек? Почему мы не выходим на демонстрации в поддержку Армии, русскоязычного населения, за восстановление исторической справедливости, недопущение прихода НАТО и появления ядерного оружия на Украине?

У России уже нет возможности выйти из войны, не одержав победу. Санкции все равно не будут сняты на протяжении десятилетий. Политическое давление на нас не прекратится, да и не прекратилось бы. Если мы окажемся недостаточно сильны, Навальный, Ходорковский, Чубайс и их соратники расправят плечи. Начнется зловещий марш либеральной идеологии в политике и экономике. Негативное влияние этих идей достаточно проиллюстрировать только двумя цифрами: в 1992 – 1998 годах ВВП страны упал на 45%, тогда как во время Великой Отечественной войны, когда значительная часть территории страны была оккупирована, а заводы разрушены – только на 21%. Мы не забыли 1990-е годы, особенно в российских регионах. Поэтому в случае, не дай Бог!, проигрыша в нынешней войне нас ждут катастрофические последствия, и шансов выбраться практически не будет. Только лишь начавшись, эта война стала и войной за наше выживание. Равно как и за наше возвращение в историю вместе с едиными нам по происхождению украинцами. Это Отечественная война.

Мы живем в такой момент, когда мы должны, осознавая долгосрочное историческое развитие государства, объединиться, сплотиться всем обществом вокруг армии и руководителей страны, терпеть и поддерживать друг друга, обсуждать и разъяснять причины и смысл войны, жить ради Победы.

Лозунг «Нет войне» должен быть обращен в адрес Зеленского. Понятно, что Россия будет воевать до достижения своих целей. В своих предвыборных обещаниях Зеленский говорил, что «сделает все, чтобы закончить войну на Донбассе», но к 2022 г. вокруг республик была собрана ударная наступательная группировка, участились обстрелы городов ДНР и ЛНР. Зеленский еще может не стать военным преступником. Чем быстрее он капитулирует Зеленский, тем больше жизней, тысяч жизней людей, он спасет. Но навряд ли заокеанские кураторы позволят ему это сделать. Это и не в меркантильных интересах Зеленского – на счетах в зарубежных банках (Dresdner Bank Lateinamerika) у него 1,2 миллиарда (!) долларов, а в случае выхода из войны он станет американцам не нужен. Поэтому он будет отдавать приказы воевать до того момента, пока ему не разрешат сбежать на Запад. Лозунг «Нет войне» должен быть адресован и главам украинских городов, которые из-за своей русофобской политики последних лет боятся сдаться и вызывают осаду и затем бои в городской черте, что сопровождается атакой зданий с засевшими в них боевиками, гибелью мирных жителей. Это Кличко в Киеве (обманывающий горожан о невозможности эвакуации), Филатов в Днепре, Синегубов в Харькове. Тихо и без разрушений сейчас в Херсоне, Мелитополе, Бердянске и Купянске, занятых российской армией.

Нашей армии нужна поддержка общества. Начавшаяся война не может быть легкой. Мы воюем с равными себе по терпению и стойкости людьми, превращенными неонацистами в наших идеологических антиподов. Но мы не можем проиграть войну. Только отсутствие поддержки армии обществом в Первую мировую войну привело к проигрышу в уже практически выигранной войне. Сейчас, в первые дни, обществу особенно тяжело психологически. Минобороны дает дозированную информацию. Известно, что идут кровопролитные бои, гибнут люди. Но российские войска через неделю после начала войны уже контролируют 15% территории Украины. Продвижение затрудняется из-за наличия мощной, идеологически прошитой, украинской группировки на Донбассе (если бы она была отдельной армией, то была бы на шестом месте по численности и вооруженности во всей Европе), но она уже потеряла более 70% техники и истощена, формируются «котлы», поэтому разгром этой группировки – вопрос двух недель. Вскоре, после занятия российской армией крупных городов, близлежащих к нашей границе – Мариуполя, Харькова, Чернигова, Сум – будут наглядно видны наши военные успехи. Мы, через исторические статьи, брошюры, концерты в войсках, лекции, телепередачи, соцсети – должны через расстояния доносить до войск нашу поддержку, и они будут нас слышать. Мы гордимся нашей Армией. Армией, которая уже на второй день войны вышла к столице противника, которая за неделю освободила десятки городов Донбасса, которая, неся потери, сохраняет жизни мирных жителей, стойко, терпеливо и мужественно выполняет свой долг. Народ и Армия едины. Мы победим. Ради исторического будущего нашего Отечества.

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