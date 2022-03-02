Что видит Путин и не видит Запад

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2 марта 2022, 20:41 Август Котляр, Российский и американский журналист.

Обжатие России со всех сторон санкциями - это упущение тех лиц, которые определяют информационную повестку дня, отвечают за облик родины в глазах собственного населения и за паблисити, за международную репутацию России. Многострадальную Россию уже изваляли в нечистотах и перьях, а считающиеся цивилизованными народы начали травить русских как бешеных собак. Непростительная халатность и непредусмотрительность может обернуться большими страданиями народа и нерешаемыми проблемами у властей.



Есть чудесный и поучительный анекдот о встрече крысы и хомяка. Крыса говорит: “Слушай, хомяк, мы с тобой двоюродная родня. Но вот ты толстый, ленивый, тупой, только жрёшь и гадишь, но все тебя любят, держат в клетке, какашки за тобой убирают, игрушки покупают, на ручках носят… А я такая умничка, работящая, сообразительная, сама о себе забочусь, но вот меня травят повсюду, ненавидят, ловушки и капканы расставляют, изничтожить хотят… Не понимаю, в чём дело?” - “Да пиаришься ты, крыса, бездарно!”





Да, Запад не понимает и не любит Россию. Заслуги России никто не помнит: ни спасение американской независимости в достопамятные времена, ни спасение европейцев неоднократно то от турок, то от нацизма, ни создание государственности народам, никогда эту государственность прежде не имевшим. Всем уже, кроме русских, наплевать на жертвы не только революций и гражданской войны, но и на миллионы погибших во вторую мировую - на немецком и японском театрах. Никто не помнит, что права у трудовой западной публики появились благодаря русским - если б не успехи и пример СССР, то пахали бы английские, американские, немецкие и французские пролетарии по 14 часов в день с одним выходным. Но, как учил меня мой дядя, мудрейший цадик Антон Котляр: “Запомни, шлемазл, на всю жизнь: оказанная услуга выеденного яйца не стоит”. Он оказался прав, носитель грамоты в двух сотнях поколений. Благодарность - это не та категория, которая определяет международную повестку.







Что подразумевал и чего не сказал Путин.

Как известно, Путин служил в ГДР. Восточная Германия - это немецкие земли, которые не прошли денацификацию. Боюсь, что многие не понимают, что такое денацификация, потому что плохо понимают, что такое практический нацизм, то есть такой строй, при котором идеология национал-социализма служит лишь ширмой, за которой происходят самые зверские преступления против человечности.



Суть практического нацизма - истребление людей по признакам, над которыми истребляемые не властны. Это - раса, национальность, религиозная и идеологическая принадлежность, сексуальная ориентация, врожденные особенности развития. Негр? В печку. Еврей? В печку. Коммунист? В печку. Гомосексуалист? В печку. Родился с дефектами? В печку. Так изначально идеология у национал-социалистов была во многом передовая, они были за права рабочих, вот только места было для этих рабочих мало, надо было немножко расшириться, до Уральских гор, а славяне, как неполноценная раса, говорящие обезьяны, домашняя скотина, должны была работать по 16 часов на просторах, зачищенных от евреев, цыган и белорусов.

Вот поучительный пример практического нацизма. Как-то владельцы немецких железных дорог пожаловались Гитлеру, что работают в убыток, потому что люди в пригородных поездах, типа подмосковных электричках, ездят зайцем. А кондукторов посылают к чёрту. Возможно, у многих работяг просто не было денег на билет, возможно, кто-то не хотел платить. Послали два отряда эсэсовцев. Они зашли в поезд с двух концов, собрали всех безбилетников, вывели в чистое поле и расстреляли. Конечно, все стали платить. Но соразмерность? Но жестокость? Это как если ребенок разбил чашку, отрубить ему руки.

Как известно, Путин служил в ГДР. Восточная Германия - это немецкие земли, которые не прошли денацификацию. Боюсь, что многие не понимают, что такое денацификация, потому что плохо понимают, что такое практический нацизм, то есть такой строй, при котором идеология национал-социализма служит лишь ширмой, за которой происходят самые зверские преступления против человечности.



Все как-то забывают, что Путин - носитель немецкого языка, что он в молодости практиковался в идеологической работе, и он жил в Германии и хорошо знал историю, почему Германий стало две с половиной - ФРГ, ГДР и Западный Берлин. История прихода ко власти нацистов ему тоже хорошо известна. Сначала пестовались идеи о том, что с Германией обошлись несправедливо, и что все беды от жидов и коммунистов, которые, если поскрести, тоже жиды. Потом получение помощи от своего крупного бизнеса в обмен на обещания крупных госзаказов после прихода ко власти. Равно как и получение помощи от заинтересованных иностранцев. Потом красота, зрелище для народа - факельные шествия, торжественный вынос знамён, песни, ритуалы поминовения павших борцов. Завоевание симпатий народа, обещания и обещания, и вовлечение широких народных масс в харизматический драйв национал-социалистического движения. Потом парламентские выборы, потом назначения предводителя главой исполнительной власти и разгон парламентаризма. Потом жёлтые звёзды евреям, а параллельно - милитаризация Германии, массовый выпуск вооружений. Потом окончательное решение еврейского вопроса, заодно цыган, а с ними и коммунистов, геев, равно как и осуществление планов улучшения собственной расы - мало кому нынче интересная программа Aktion T-4, по которой сначала умерщвляли детей с физическими и психическими пороками развития, потом взрослых, в том числе геев. А когда началась война с СССР, то под нож уже пошли собственные тяжко искалеченные солдаты с Восточного фронта.







Пара слов за экологию.



Есть старый анекдот про первые заседания Верховной Рады Украины, как старенький дедушка с западной Украины всё рвётся к микрофону выступить. Ему говорят: дед, сиди тихо, знаем мы твои речи, опять будешь про жидов и москалей. Дедушка уверяет: та будь ласка, хочу сказати за экологию. Ну, раз за экологию, то давай. Дед выходит и говорит: рятуйте, люди добрые, шо ж це робытся, панове, речки в Украине обмелели, леса не растут, надо срочно принимать меры, а то ни москаля повесить, ни жида утопить… Это не русский, а это был украинский анекдот, который мне рассказали киевляне. Что изменилось за прошедшие годы? Опять мы слышим, как толпа скандирует “москаляку на гиляку”, что в литературном переводе означает “повесить русского на ближайшем дереве”.



В лице батальона “Азов” с эсэсовской руной Wolfsangel на рукавах, в лице “Правого сектора”, которые и есть бывшая УНА-УНСО, в лице ОУН, КУН, “Национального корпуса”, организации С14 (по подозрению суда причастных к убийству Олега Бузины), в лице воссоздающегося батальона “Нахтигаль” российский лидер усматривает признаки смертельной опасности и для этнических русских, и для России. Проблема украинских неонацистов лишь в том, что у них нет такого красноречивого и обаятельного героя войны, каковым был Адольф Гитлер, раненый храбрец с Железным крестом, которому оторвало одно яичко то ли пулей, то ли осколком. Ни Ляшко, ни Тигипко, ни Билецкий, ни тем паче покойный Сашко Билый не вышли мастью фюрера. Но вопрос появления обольстительного подлеца был вопросом ближайшего будущего. Равно как и получение парламентского большинства в Раде, равно как и замена еврея Зеленского на нового славянского фюрера. Президентская власть у украинцев меняется не только путём президентских выборов, но и простым изгнанием надоевшего президента вон силой оружия. А оружия у неонацистов Украины сколько хочешь.

Что же касается денацификации, то на территории бывшей ГДР неонацисты появились снова, целые посёлки симпатизантов Гитлера. Например, деревня Ямель в земле Мекленбург-Передняя Померания. На территории бывшей социалистической республики всего три мечети, в то время как в Западной Германии их сотни. Не приветствуют “осси” - восточные немцы - инородцев. В целом в Германии нацистское подполье набирает силу. В 2018 году был разоблачен неонацистский заговор среди бывших и действовавших офицеров бундесвера - две сотни профессиональных военных планировали захватить власть в Германии. Нынешняя начальница Европейского Союза Урсула фон дер Ляйен тогда была министершей обороны Германии, и очень сильно кудахтала, что как же такое возможно, что бундесвер не имеет никакого отношения к вермахту. Ну, имеет или не имеет, а планы у немецких офицеров были конкретные - убивать, убивать, убивать.

Чем опасен нацизм? Он вползает в общество незаметно. Как раковая опухоль. Она не болит до определенного времени, пускает щупальца-метастазы, покрывает собой, как плесенью, все здоровые органы вокруг, и потом её уже не вылечить и не удалить, организм гибнет. Поэтому больного следует оперировать на ранней стадии, пока есть надежда спасти. Немецких национал-социалистов поначалу мало кто воспринимал всерьез. Ну, подумаешь, какие-то клоуны в коричневых рубашках, бегают себе, играются в парамилитари. Доигрались до 50 миллионов убитых, умерших от ран и замученных до смерти в самом сердце Европы. У украинского общества не было никакого общественного противостояния нацистам. Их принимали как неопасную данность. Два поколения украинцев, свободных от любых братских чувств к России, наоборот, любовались своими героями - “Героям слава!” - которые, случись что, защитят Незалежную от проклятых москалей. Но оказалось, что они ридну Украину подставили под упреждающую коричневую чуму российскую прививку. Очень болезненная процедура с долгим периодом ремиссии.





Что скажет княгиня Марья Алексеевна?



Западное общественное мнение было плохо подготовлено российскими масс-медиа и агентами-симпатизантами. Это непростительное упущение, но вот только чьё? Россотрудничества? Ростуризма? Пресс-службы правительства или президента? Но это не их уставные задачи. Российские многоязычные каналы RT (Russia Today) не завоевали такого же охвата как CNN, BBC или Al Jazeera. Наоборот, в силу разных обстоятельств аудитория RT сократилась, этот русский рупор выкидывают из пакетов кабельных каналов по всему миру.

Сложно сказать, насколько хорош был Владислав Сурков, которому приписывали роль некоего идеолога. Но точно он не был Вилли Мюнценбергом. Который был человеком уникальных талантов, умевший подать информацию. Но на современном российском поле таких людей ещё не видно, кто бы мог до мировой общественности донести всю правду о поднявшем голову украинском фашизме. А вот Украину, судя по всему, обслуживает одно из лучших мировых пиар-агентств Changes, разумеется, британское. Чего у англичан не отнять, так это безусловного мастерства и изящества, с которым они делают любое дело. Что наводить лоск, что наводить тень на плетень, никто не сравнится с англичанами, ни американцы, ни немцы, ни итальянцы. Очень способные люди, и лучше держать их поближе к себе, чем к кому-то ещё. Любить их при этом не обязательно, а то они тут же садятся на голову.



В мировых СМИ ни слова о том, из-за каких причин возник конфликт между Россией и Украиной. Вбивается избирателям и налогоплательщикам только одно - сильный избивает слабого, только потому, что может это делать безнаказанно. Но мы, благородный и цивилизованный Запад, накажем этого забияку, перестанем пускать в приличные места и заберем у него все игрушки. И Россия вынуждена кушать эту информационную каку, потому что правильные слова некому подобрать, некому и негде озвучить. Надо было готовить международную трибуну заранее.





А всё можно было сделать проще. Тот же Небензя мог показать фото сожжённых людей в Одессе, и пояснить: “Вот видите, коллеги, фото женщины с обгоревшим лицом, руками и грудями, она одета сверху и обнажена снизу, и знаете почему? - потому что ей подожгли грудь и голову напалмом, и пока она заживо горела, эти бравые орлы её насиловали; а хотите послушать, как орёт другая женщина, когда ей ломают позвоночник об край стола?” - и включить запись, это же всё есть. И пока члены Генеральной Ассамблеи ООН блевали бы под стол, можно было проводить голосование. А у представителя Украины поинтересоваться прилюдно, как идёт расследование, ведь всё зафиксировано на камеры, и за столько лет нельзя найти изуверов? Что это за государственность у вас такая, где ребята с эсэсовскими татуировками безнаказанно сжигают людей? Дайте, будь ласка, разъяснения.





Возможно, российское руководство не понимало важности государственного пиара, важности содержания своего лобби в США и Евросоюзе, подумать об этом не хватало у кого-то либо времени, либо ума, либо денег было жалко, скольких-то там миллионов в год. Это упущение - или тупая, непрошибаемая глупость - теперь обойдутся в сотни миллиардов. Чтоб понимать разницу между этими величинами - это как разница между десятью днями и тысячей лет.





А что могло быть проще? Пресс-конференции, брифинги, поездки, рассылка пресс-релизов, ведение каналов в соцсетях, работы с целевыми аудиториями, установление человеческих контактов с журналистами, политиками, лидерами мнений, такая работа словами уважения и убеждения, выслушивание чужого мнения и формирование нового мнения в свете вновь открывающихся обстоятельств.

Конечно, ещё не поздно приближающийся цугцванг перевести в эндшпиль и закончить партию чемпионом мира по репутации. Тем паче, что это чистая правда - Путин сработал на упреждение, начав вырывать нацистские сорняки с корнем. Увы, страдают люди, которые, как лягушки в нагревающейся до кипения воде, не чувствовали медленного поражения своих социальных тканей, что неизбежно переросло бы в гангрену. Путин - единственный в мире лидер, который поставил на кон свою жизнь и жизнь своей страны, чтобы добить неонацистское людоедство бесповоротно и окончательно.

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