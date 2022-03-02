Трафик ресторанов Москвы значительно сократился с начала спецоперации в Украине

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2 марта 2022, 16:12 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: pixabay.com

В Москве на фоне спецоперации в Украине снизился трафик ресторанов. Аналитики расценивают его сокращение на 60%. Вместо этого жители столицы побежали в торговые центры. Поток посетителей ТЦ за неделю вырос почти на 7%. Москвичи в спешке скупали импортную технику и одежду. Ведь всё это в ближайшее время может стать недоступным для россиян.

С ресторанами ситуация более серьёзная. Например, владелец компании White Rabbit Family, Борис Зарьков утверждает, что посетителей стало на 10-60% меньше в зависимости от сегмента. Выручка же сократилась на 20-70%. Многие магнаты, владеющие кафе и ресторанами, уверены, что нынешнее время – явно не для походов в такие места.



С потерей трафика сталкивается бьюти-индустрия и многие иные сферы. Учредитель салона красоты «Модный стриж» Вера Макерова заявляет, что глубина записи клиентов перед праздником в сети оказалась меньше обычного. В TopGun сказали, что на данном этапе падения трафика нет, но это может случиться уже в ближайшие дни. А вот в «Ванчугов и партнёры» полагают, что падение спроса на общепит и салоны красоты может быть кратковременным. По мнению директоров компании, в дальнейшем трафик в данных отраслях будет расти за счёт низкой импортной составляющей и снижения доступности других видов развлечений.

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