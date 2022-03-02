Не все в одной лодке

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 марта 2022, 13:44 Никита Кричевский - доктор экономических наук, профессор

Пока что ни на какую деофшоризацию и, тем более, «национализацию элит» можно не надеяться. «Офшорные аристократы» делают все, чтобы доказать свою лояльность и преданность Западу. Стараются убедить США и ЕС, что санкции против них лично и их компаний введены ошибочно.

Взять металлургического олигарха, основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова. Он не скрывает антироссийских и антипрезидентских чувств. Вот строки из его покаянного обращения в стиле Urbi et orbi: «Абсолютно не имею никакого отношения к возникновению нынешней геополитической напряженности. Не понимаю, почему введены санкции. Не понимаю, как санкции в отношении меня будут способствовать урегулированию конфликта на Украине».

Понимай – не понимай, а перерегистрировать собственность из офшора Мордашов явно не торопится. Авось, сердобольные «победители» смилостивятся.

Мордашову не повезло. Был бы потише, глядишь, не заметили бы. Как, например, собственников одного из ведущих золотодобытчиков России компанию «Полиметалл».

Формально предприятие оформлено на кипрские прокладки, а зарегистрировано на офшорном острове Джерси. Фактически оно принадлежит таким неоднозначным персонажам, как Александр Мамут, Александр Несис и Петр Келлнер (чешский фонд PPF).

То есть, «Полиметалл» – не российская компания, хотя вся ее деятельность, а это, в первую очередь, добыча золота и серебра, происходит в России. И немножечко в Казахстане.

Самое главное – ребята не отсвечивают.

Вы немало удивитесь, когда узнаете последнюю новость из «многотрудной» жизни «Полиметалла». На днях одна из крупнейших инвесткомпаний США BlackRock увеличила долю в золотодобытчике (язык не поворачивается назвать его российским) с 5,07% до 10,08%.

И все это на фоне адских санкций и осуждения коллективным Западом военной спецоперации России на Украине.

Ну а что, фирма кипрская, инвестор американский. Ничего личного, только бизнес. Заодно ушлые парни с российским гражданством подстраховались, если в Госдепе или ЕС о них вспомнят. У нас, дескать мощная «крыша». То, что долю продали по цене много ниже рынка, если не подарили (мое предположение), так то, что хотим, то и делаем.

Владельцам «Полиметалла» плевать на то, что происходит в стране, их взрастившей и давшей им все, никакого долга перед Россией у них нет.

Но и американцы хороши: санкции – санкциями, а коммерческая польза превыше всего. Тем более, когда речь идет о золоте. Российском золоте.

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