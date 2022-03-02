Оппозиция призывает грузинскую власть поддержать Украину

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2 марта 2022, 12:05 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: Foreign Ministry Press Office; Давид Залкалиани

С первого дня спецоперации в Украине грузинская оппозиция требует от своего правительства принять весьма радикальное решение. Речь идёт о жёсткой антироссийской позиции. Звучат призывы о скорейшем вступлении в НАТО и ЕС. Критика в адрес премьера Гарибашвили льётся практически постоянно. В оппозиции Грузии считают, что власти недостаточно дальновидны и даже слабы перед РФ. Но в правительстве, в свою очередь, отвечают, что Тбилиси не присоединится к антироссийским санкциям. По словам властей, они могут быть губительны для всей экономики страны.



Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил о сложной и проблематичной ситуации в отношениях с РФ. На прошедшем брифинге он напомнил, что в 2014 году Грузия поддержала санкции из-за Крыма. Он заявил, что цель санкций – в сдерживающем эффекте, и страна никогда не отказывалась от этих мер. Но при этом, опасения перед РФ играют очень значимую роль. Залкалиани подчеркнул, что именно этот факт не даёт грузинскому правительству поддержать ЕС в полной мере. Поэтому каких-то серьёзных мер со стороны Грузии пока что не планируется. Тем не менее масштабные митинги в Грузии продолжаются. Почти каждый вечер центр столицы окрашивается в жёлто-синие цвета. Ничего хорошего в адрес России, при этом, не звучит.



Но если правительство Грузии пока не определилось с дальнейшей стратегией, то рядовые граждане страны ведут себя в отношении конфликта более свободно. Найти тех, кто симпатизирует РФ, среди грузин – задача непростая. Жёлтые и синие – самые популярные цвета среди местного населения. Эти же цвета присутствуют на униформах продавцов магазинов или официантов в ресторанах. Одна из местных телекоммуникационных компаний даже сделала бесплатной связь с Украиной. Банковская система так же не занимает сторону РФ. Национальный банк уже отобрал право на обслуживание физических лиц у грузинского отделения ВТБ. Российский же банк ВТБ тотчас продал свои активы в Грузии одному из местных банков.

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