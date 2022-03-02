Прекращение огня на Украине требует переговоров между надлежащими сторонами конфликта

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2 марта 2022, 08:33

На протяжении нескольких дней ведутся консультации по поводу предстоящих переговоров о замирении на Украине. В связи с этим возникает несколько вопросов. Они связаны с участниками переговорного процесса.

Почему не участвуют в переговорах представители ЛНР и ДНР?

Весной 2014 года на территории прежней Украины, утратившей основной закон - Конституцию, волеизъявлением народа сложилась новая геополитическая реальность. Возникло пять территориальных образований - государств. Помимо самой обширной, носившей название Украина со столицей в Киеве, это были Донецкая и Луганская Народные Республики, Республика Крым и город Севастополь.

16 марта 2014 года был проведен в Крыму и Севастополе общенародный референдум с просьбой о вхождении в состав России. 17 марта президент России подписал указ о признании Республики Крым суверенным и независимым государством. 18 марта в Москве был подписан договор о вхождении в состав РФ Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Аналогичные процессы происходили в Луганской и Донецкой областях Украины. Их жители не признали легитимность новых киевских властей. 11 мая 2014 года там прошли референдумы о статусе регионов. Около 90 процентов участников проголосовали за независимость. На следующий день после проведения референдума, 12 мая ДНР и ЛНР заявили о независимости от Украины. Они обратились к ряду государств, в том числе и к России о признании республик. 21 февраля 2022 года Россия первой объявила о том, что ДНР и ЛНР являются независимыми и суверенными государствами, равными в правах и обязанностях любой другой стране мира.

Пять стран в 2014 году являлись правопреемниками бывшей Украины. Причем, легитимность территории со столицей в Киеве, где был совершен госпереворот, оставалась сомнительной. И нельзя получить однозначный ответ на вопрос о том, какая часть бывшей Украины имеет больше прав считаться ее наследником.

24 февраля 2022 года началась специальная военная операция против Украины. Она началась по просьбе республик Донбасса о помощи и ведется совместно с подразделениями и воинскими частями народной милиции ДНР и ЛНР.

В силу этих обстоятельств в переговорном процессе должны участвовать представители Донецкой и Луганской народных республик.

Должны ли за агрессию отвечать ее инициаторы?

Специальная военная операция на территории Украины стала ответом на агрессию западных держав (США, Великобритании и стран ЕС) сначала в отношении Украины, а затем и против России.

Агрессия против Украины.

Резолюция «Определение агрессии» Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1974 года так разъясняет это: «Агрессией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства или каким-либо другим образом, не совместимым с Уставом Организации Объединенных Наций» (статья 1).

Обязательный признак – первенство или инициатива применения вооруженной силы (статья 2).

Статья 3 перечисляет действия, которые квалифицируются как акт агрессии:

– вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого государства или части ее;

– бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства;

– блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;

– нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства;

– применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой территории по прекращении действия соглашения;

– действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;

– засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное участие в них.

Хотелось бы акцентировать внимание на последнем пункте данного перечня. Хронология событий показывает, что инициатором агрессии в отношении Украины стала отнюдь не российская сторона.

Бывший сотрудник американской разведки, лингвист Скотт Рикард в интервью телеканалу Press TV заявил, что США и Евросоюз готовили евромайдан несколько лет. Заместитель госсекретаря США и уполномоченный США по делам Европы Виктория Нуланд подтвердила, что Соединенные Штаты для этой цели вложили в Украину около 5 млрд долл.

6 марта 2014 года российские СМИ сообщали, что «не менее 300 наемников вместе со своим спецоборудованием, экипировкой и, возможно, оружием уже находятся на Украине. При этом, по данным информированных источников информагентств, «большинство из них прибыли из США» и ранее «находились по частным контрактам в Ираке, Афганистане и других странах».

В начале марта, буквально через несколько дней после государственного переворота, иностранные «чоповцы» уже вовсю орудовали на Украине. Когда они приехали – до или после смещения Виктора Януковича, – предмет отдельного разбирательства. Но это произошло до того момента, когда российской стороне стали предъявлять обвинения в использовании вооруженной силы на территории Украины.

Директор канадского Центра исследования глобализации Мишель Чоссудовский в апреле 2014-го заявил, что НАТО использует частные компании для подготовки боевиков на Украине. «Эти организации (частные охранные компании) делают то, что НАТО не может делать открыто, – они тренируют террористов», – заявил эксперт.

В сообщении, размещенном на официальной странице Министерства иностранных дел (МИД) России 8 апреля 2014 года, выражалась озабоченность, что в военных приготовлениях на Украине участвуют иностранные наемники. «Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что к этой операции подключено около 150 американских специалистов из частной военной организации Greystone, переодетых в форму бойцов подразделения «Сокол» (спецподразделения Управления по борьбе с оргпреступностью УМВД областей Украины. – П.С.)». В сообщении МИД России сообщалось, что перед иностранцами поставлена задача силового подавления протестов жителей юго-востока страны против политики нынешних киевских властей.

В августе 2014-го стало известно, что военную подготовку сотрудников украинских силовых ведомств обеспечивают несколько американских частных военных компаний. Одна из них – MPRI, согласно данным из открытых источников, начиная с 2005 года, реализовывала на Украине 192 контракта, профинансированных Министерством юстиции США. Из указанного количества контрактов 55 были заключены после 2010 года. Иными словами, подготовка событий, которые привели к государственному перевороту на Украине, началась Соединенными Штатами почти 10 лет назад.

За год до переворота в Киеве, еще в 2014 году, Министерство юстиции США заключило контракт с американской частной компанией L-3 Communications. Предметом контракта стала военная подготовка специально завербованных военнослужащих Украины.

Подробности деятельности ЧВК на Украине стали известны после начала боевых действий на востоке Украины, когда «дикие гуси» на территории вооруженного конфликта стали бесследно исчезать. Как сообщили СМИ, при попытках провести рекогносцировку на местности вблизи Славянска пропала бесследно разведывательно-диверсионная группа американской ЧВК Academi. Следующей беспрецедентной по масштабу пропажей стало исчезновение в донецких землях спецгруппы из 20 наемников ЧВК Greystone, входящей в Academi. Координатором пропавшего отряда являлся специальный агент ЦРУ, лично знакомый с его директором Джоном Бреннаном. Часть приглашенных специалистов, учитывая невозможность работать в столь «диких» условиях, известила руководство своих компаний о немедленном прерывании контрактов и возвращении домой.

Как только ситуация начала ускользать из-под контроля «координирующих» лиц, в нее вынужден был вмешаться тайком прилетевший под чужим именем сам директор ЦРУ. Он поставил задачу выяснить информацию о судьбе бесследно исчезающих наемников, в том числе, наверное, и своего протеже.

События на Украине показали высокую квалифицированность и обученность боевиков украинского «Правого сектора». Как сообщил в своем интервью телеканалу «Россия 24» бывший глава СБУ генерал-майор Александр Якименко, ссылаясь на агентурные донесения, их готовили на территории Латвии и Польши. Эти страны, а также Эстония предоставили свою территорию для подготовки боевиков с целью заброса их в иностранные государства для дестабилизации экономики и порядка. Позднее выяснилось, что участие поляков в украинском кризисе включало и подготовку боевиков-неонацистов, и участие наемников из польских ЧВК в боях в Донбассе, и поставки оружия киевскому режиму, и создание польско-литовско-украинской бригады ЛитПолУкрбриг.

Роль Польши в подготовке украинских боевиков разоблачают сами поляки. Так, польский еженедельник Nie рассказал об обучении еще осенью 2013 года в Центре подготовки полиции рядом с Варшавой 86 членов «Правого сектора». Учебу профинансировало Министерство иностранных дел Польши. Месячный курс подготовки включал изучение методов организации массовых протестов, тактику уличного боя, приемы стрельбы, включая снайперскую. «Подготовленные в Польше террористы убивали на майдане», – открыто заявил по польскому телевидению депутат Европарламента от Силезии Януш Корвин-Микке.

В течение трех лет велось расследование кровавых событий на Майдане, однако они ничем не увенчались. В сентябре 2017 года бывший командующий Внутренними войсками Украины Станислав Шуляк заявил, что подавляющее большинство снайперов, причастных к кровавым событиям на Евромайдане в Киеве, составляли иностранцы-наемники. Они начали применяться уже в период президентских выборов 2004 года. Тогда же были апробированы отряды наемников из Прибалтики, балканских стран, Польши, Словакии, Грузии…

Думается, фактов у российских спецслужб и следственных органов по этой проблеме достаточно.

Агрессия против Украины не смогла успешно завершиться вследствие волеизъявления народов, проживающих в Севастополе, на территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. И последовавшего затем признания самопровозглашенных республик Россией.

Агрессия против России.

После государственного переворота в феврале 2014 года на Украине новые власти начали проводить политику враждебности по отношению к России и ко всему русскому. Это вылилось в протестное движение на территориях, где проживали русские и завершилось вооруженным конфликтом в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, Украина присоединилась к агрессивной политике НАТО по отношению к России.

Задолго до Майдана 2013-2014 годов президент Российской Федерации В.В. Путин на Мюнхенской конференции по безопасности (10 февраля 2007 г.) выступил с речью, в которой поднял вопрос о необходимости прекратить расширение НАТО в Восточную Европу. Уже после госпереворота на Украине Путин произнёс похожую по направленности «Валдайскую речь» (24 октября 2014 г.). Однако страны НАТО продолжали проводить политику продвижения на восток.

Увещевания не подействовали. А ведь «действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства» является одним из определений агрессии.

В «Комсомольской правде» (21 октября 2021 г.) рассказывается об активном строительстве военных баз США и Великобритании на территории Украины. Кстати, статья 17 Конституции Украины объявляет, что «на территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз».

Корреспондент газеты Виктор Баранец насчитал три открытых базы НАТО:

1. Яворовский военный полигон подо Львовом, который именуется как «Международный центр миротворчества и безопасности», где заправляют американцы;

2. Пункт оперативного управления кораблями (по сути база ВМС США) в Очакове (Николаевская обл.);

3. Порт Южный под Одессой облюбовали британцы. (В планах строительство еще одной военно-морской базы на Азовском море).

А есть еще замаскированные, где американские военные присутствуют в виде команд, спецгрупп, контингентов.

4. 235-й межвидовой центр подготовки подразделений (село Михайловка, Николаевская обл.), отстроенный по стандартам НАТО. Здесь инструкторы Пентагона могут тренировать сразу целую бригаду.

5. 241-й общевойсковой полигон (Алешки, Херсонская обл.). Здесь американцы учат спецназ совершать диверсионные рейды в тылу противника.

6. 233-й общевойсковой полигон (село Малая Любаша, Ровенская обл.). Инструкторы из США постоянно работают здесь в подразделениях 10-й отдельной горно-штурмовой бригады (2,5 тысячи личного состава и 800 единиц военной техники).

7. 242 общевойсковой полигон (пгт Гончаровское, Черниговская обл.). Американские советники руководят обновлением инфраструктуры полигона оперативного командования (ОК) "Север".

8. Разведцентр на острове Змеиный в Черном море. Тут американцы установили системы наблюдения за подводной и надводной обстановкой. Под руководством советников из США военные разведчики Украины проводят на Змеином занятия и тактические учения.

9. В тренировочном лагере в районе Мариуполя военспецы США готовят украинских снайперов.

10. Строятся военные объекты США и НАТО в Сумах и Шостке. Кроме того, в областные администрации Харьковской, Одесской, Николаевской и Херсонской областей из Киева спущено распоряжение: «изыскать земельные участки под строительства военных городков». Типовые планы создания таких городков утверждали военные США. В первую очередь - для себя.

От глаз журналиста наверняка утаились другие объекты военной инфраструктуры США и НАТО.

Эти факты показывают, что в переговорах по украинской проблеме должны принять участие представители США, Великобритании, тех стран НАТО и Евросоюза, которые приняли участие в милитаризации Украины, в том числе в снабжении страны оружием в ходе специальной военной операции России.

Эти страны несут ответственность за агрессию против ЛНР, ДНР и России. Пропорционально своему вкладу в милитаризацию Украины они должны нести солидарную ответственность и участвовать в восстановлении экономики и инфраструктуры ЛНР и ДНР, а также той части Украины, которая остается под управлением Киева.

Нужно учесть, что резолюция ООН «Определение агрессии» особо указывает: «Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными». А значит, передел собственности, который шел на территории Украины (как страны, подвергшейся агрессии) на протяжении последних 8 лет должен быть признан нелегитимным. Аннулированы должны быть, видимо, и долги Украины по поставкам оружия. Ведь оружие навязывалось теми странами, которые способствовали перевороту и в чьих интересах он совершался.

Именно поэтому для урегулирования вооруженного конфликта должны быть привлечены США и другие страны НАТО и Евросоюза, которые «проявили» себя на Украине. Текущий конфликт интернационален, его нельзя представить как «разногласия» между русскими и украинцами. Если не учитывать этого, не получится демилитаризация Украины, а также других стран Восточной Европы, удаления НАТО от границ России. Видимо и этот вопрос должен ставиться в повестку дня переговоров.

Сергей Порохов, председатель Ленинградского областного отделения Союза писателей России, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, полковник запаса.

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