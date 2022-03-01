Коротченко: Украина теперь всегда будет нейтральным, дружественным и внеблоковым государством, а гарантировать это будет Россия

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1 марта 2022, 22:36 Александр Саргин

Фото: 9111.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад в стремлении сорвать злость на России явно потерял над собой контроль.

«Высокомерной, опирающейся на чувство собственного превосходства исключительности и вседозволенности философии Запада должен быть положен конец», - отметил глава внешнеполитического ведомства России.

«Я уверен, что какого-либо столкновения из-за событий на Украине между Россией и НАТО не произойдет, - сказал «АН» главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. - Мы не ожидаем вооруженного вмешательства США и стран НАТО в этот конфликт и помним, как Байден говорил, что они не будут воевать за Украину. Их главной задачей сейчас является укрепление безопасности стран Балтии, куда из центральной Европы перебрасывается дополнительный воинский контингент США. Путин же предупредил, что, если у кого-то возникнет соблазн вмешаться в происходящие события, они получат такой ответ, с которым еще не сталкивались в своей истории».

Военспец считает, что этого предупреждения «вполне достаточно», и они нас услышали, ведь в западных столицах сидят «прагматичные» политики и военные, которые «способны просчитывать» все варианты. По мнению военного аналитика, сейчас наступила «абсолютно новая» историческая эпоха, и Путин принял стратегическое решение, которое «в корне меняет» существующий военно-политический расклад.

«Во-первых, президент России действует, исходя из логики защиты национальных интересов своей страны, - продолжает Коротченко, - а во-вторых, мы тем самым устанавливаем обеспечение надежной европейской безопасности и международный военно- политической стабильности».

Кстати, Сергей Лавров снова напомнил Западу о «необходимости» вернуть военные потенциалы, в том числе, «ударные», и инфраструктуру НАТО к состоянию на 1997 год, когда был заключен «основополагающий» акт Россия - НАТО, поскольку для Москвы достижение данных целей имеет «принципиальное» значение.

«Надолго ли это на Украине? Это навсегда, - заключает Игорь Коротченко в разговоре с «АН», - то есть Украина теперь всегда будет нейтральным, дружественным и внеблоковым государством, гарантировать статус которого будет Российская Федерация».

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