Коротченко: хирургически точно уничтожается военная инфраструктура, а по городам Украины удары не наносятся

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1 марта 2022, 20:12 Александр Саргин

Фото: agenda-u.org

Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Главное для нас - защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны», - отметил глава военного ведомства РФ.

«Даже если бы Украина не вступила в НАТО, - сказал «АН» главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко, - там все равно были бы размещены некие компоненты западных систем вооружений, и все это реально могло бы спровоцировать Третью мировую войну. Так что решение Путина, которое сейчас реализуются, можно сказать, на практике онлайн, на самом деле является устранением риска возникновения такой войны на обозримую историческую перспективу».

Военспец подчеркнул, что в этом плане действия президента России исторически «оправданы», политически и военным образом «целесообразны», а также «предопределены» всей логикой развития исторического процесса последних лет.

Напомним, что Минобороны РФ сегодня распространило информацию о том, что «в целях пресечения информационных атак против России» по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве «будут нанесены удары» высокоточным оружием. «Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома», - предложило российское военное ведомство.

Отметим, что 1 марта Вооруженными силами РФ уже были нанесены удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в результате которых были поражены два аэродрома и три радиолокационных поста украинской ПВО. Эти удары тоже исключали поражение гражданской инфраструктуры и жилых домов. Всего же ВС РФ на сегодня поразили 1325 объектов военной инфраструктуры Украины.

«Удары наносятся высокоточным оружием, - подчеркивает Игорь Коротченко в разговоре с «АН», - которое прошло апробацию в Сирии. Поэтому полностью отсутствует какой-либо негативный элемент для гражданского населения Украины. Хирургически точно уничтожается военная инфраструктура, а по городам Украины удары, естественно, не наносятся».

Как заявили в Минобороны РФ, с началом проведения специальной военной операции «многократно» выросло количество информационных атак на различные государственные учреждения России. «Непрерывно осуществляются звонки гражданам России с угрозами физического устранения, а также о минировании школ, детских садов, вокзалов, других объектов социальной инфраструктуры», - подчеркнули в военном ведомстве.

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