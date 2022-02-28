Сенатор Ковитиди: Путин сказал – я иду на вы

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28 февраля 2022, 13:00 Александр Саргин

Фото: shnyagi.net

Продолжается миротворческая операция Вооруженных сил России по освобождению Украины от бандеровского режима.

По сообщениям Минобороны, российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины. Всего с начала операции Вооруженными силами РФ поражены 1114 объектов военной инфраструктуры Украины.

«Путин сказал – я иду на вы, иду против украинского режима, против того, чтобы дети просыпались в слезах и боялись, что через 5 минут они будут убиты из-за того, что снаряды накроют их дом, - сказала «АН» член Совета Федерации от Республики Крым, кандидат юридических наук, доцент Ольга Ковитиди. - Мы очень долго ждали гарантий безопасности, долго призывали всех не переступать «красные» линии, а в это время нас брали в кольцо и готовились к вторжению на территорию нашей страны».

Сенатор уверена, что сегодня мы никого больше «уговаривать не будем», и нам просто «не с кем разговаривать». Россия, что называется, сыграла на опережение и сделала это очень правильно на основании того, что нас об этом «попросили люди», которые действительно нуждаются в помощи, отметила член Совфеда.

Напомним, что за последние 11 дней обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины погибло 15 жителей Донбасса, были ранены 34 человека. Сегодня ночью ВСУ снова обстреляли один из районов Донецка, причем, как сообщают специалисты МЧС, украинские военные использовали мины калибра «даже не 120 мм, а, скорее, 150–152 мм».

«Я видела на улицах Донецка дворников-мальчишек по 7-8 лет, - продолжает Ольга Ковитиди, - которые выходили мести улицы, потому что взрослые на войне, а они, дети, тоже любят свой город. И я видела чистейший Донецк! Но за время войны только в 2016 году там погибло четыре дворника. Это были маленькие дворники, которые просто убирали улицы своего города».

Сенатор от Крыма напомнила, что право на жизнь всех жителей Донбасса недавно было закреплено президентом России, Верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным, который и взял на себя ответственность…

«Мы видели, что НАТО упорно приближалось к нашим границам, видели милитаризацию Украины, - заключает в разговоре с «АН» Ольга Ковитиди. – Более того, на Мюнхенской конференции Зеленский вообще заявил о том, что Украина скоро может стать ядерной державой. Но это же совершенно очевидная угроза для России!»

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