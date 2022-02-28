Из-за санкций против РФ могут быть серьёзные проблемы с электроникой

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 февраля 2022, 12:49 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В ночь на 25 февраля Минторг США объявил об ужесточении правил экспорта американских технологий в Россию.

Они затрагивают электронику, устройства телекоммуникации и иные категории товаров, произведённые в Штатах. В список вошло 58 групп товаров двойного назначения. Правила начнут действовать уже с 3 марта 2022 года. Из сообщения следует, что американские компании и конгломераты, использующие технологии США, смогут экспортировать продукцию, попавшую под ограничения, лишь с воли Минторга. Министерство, при этом, будет скорее сообщать об отказах, чем давать добро. Ведь из-за украинского конфликта отношения между РФ и США пошатнулись окончательно.

Исключения, конечно, будут, но их сделают лишь для заявок, связанных с гуманитарной помощью, вопросами сотрудничества и гражданскими телекоммуникациями. Исключение также сделано для потребительской электроники. Её можно будет доставлять в РФ при строгом условии, что продукция не коснётся российских чиновников и госструктур. Ограничения, устанавливаемые Минторгом Соединённых Штатов, касаются не только первого покупателя, но и конечного. Фирмы из США должны будут предоставлять своему государству проекты договоров с каждым конкретным юрлицом. Сведения о добросовестности туда тоже входят.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции