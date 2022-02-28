Кадыров требует от премьер-министра Великобритании ​ Джонсона не позднее 31 февраля признать, что не бывает английского чая​

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 февраля 2022, 09:13 Источник: Рамзан Кадыров

Друзья, ряд европейских политиков сделали заявления по поводу возможного введения санкций против России.

Хочу сказать, что весь набор ограничений против России настолько абсурден, что нам остается только над этими бесплодными попытками смеяться. Заморозили они там пустоту. Полный конфуз!

И все же, несмотря на всю эту комедию, настало время жёстко отомстить, и меры должны быть зеркальными. Выглядеть они для сравнения должны так:

От своих заявлений должны отказаться: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава МИД Великобритании Лиз Трасс, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евродипломатии Жозеп Боррель, в противном случае Чеченская Республика, учитывая дерзкий и вычурный характер заявлений вышеуказанных лиц, оставляет за собой право ввести следующие санкции:

— Закрыть чеченское небо для полётов их джетов;

— Заморозить все рублёвые активы Джонсона в чеченских банках;

— Ввести эмбарго на все активы британских олигархов в Ачхой-Мартане, а в случае ухудшения — и в Самашках;

— Признать гнусным пережитком средневековья левостороннее движение;

— И признать, наконец, что не бывает английского чая!

Срок даю до 31 февраля!

Это будет примером и для других государств. Впредь думайте, прежде чем вводить какие-то санкции.

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