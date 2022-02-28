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28 февраля 2022, 08:55 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Надо смотреть в глаза реальности: Россия далеко не первый актер в международном театре теней. Есть партии, в которых мы солируем, есть сцены, где мы выходим с одной репликой: «Кушать подано!» Например, армия РФ действительно одна из самых мощных и оснащенных современными видами вооружений. Особенно в ядерном комплексе. В добыче углеводородов практически не отстаем от тех же саудитов, спасибо предкам. В остальном - сами знаете.

Но мировая экономика нынче устроена по типу сообщающихся сосудов: если где-то вытекает, значит что-то и притекает. И нам повезло, что у нас в соседях есть такой промышленный монстр, как Китай. Он эшелонами покупает наше сырье и отдает взамен практически все, что носим, на чем ездим, что смотрим и т.д. и т.п. Мы обречены на дружбу.

И это подтвердила самая прекрасная «говорящая голова» нашего МИД Мария Захарова, сказавшая воскресным вечером на телеканале «Россия» со всей присущей ей откровенностью: «Конечно, [у России друзья] есть. Посмотрите на реакцию мировых гигантов. Не тех, которые выдают себя за гигантов, а настоящих гигантов. В частности, Китай». И эксперты с ней согласились.

- В настоящее время Китаю нужна сильная Россия, которая может помочь решить Китаю свои проблемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, связанные с Тайванем и островами в Южно-Китайском море. Помощь Китая в нынешней ситуации с Украиной во время предстоящей дискуссии в Совете Безопасности ООН и других структурах, о чем уже была достигнута договоренность между двумя лидерами, в значительной степени будет способствовать дальнейшему укреплению российско-китайских отношений. Китай будет оказывать помощь России в экономическом развитии Дальнего Востока и Сибири, способствовать расширению поставок своей продукции и предоставлением возможностей для развития российской инфраструктуры в рамках инициативы «Пояс и Путь». Россия же – в поставках недостающих Китаю энергоресурсов и развитии научно-технического сотрудничества, - подчеркивает ведущий российский китаист, руководитель Центра социально-экономических исследований Китая, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский.

Фактически наша страна сегодня играет роль прикупа в покере двух нынешних титанов: США и Китая. Хорош прикуп – выигрыш. Плох – на обочину. Роль важная, но незавидная. Надо играть свою игру с придуманными нами самими правилами.

Но как перейти от нынешнего статуса в более серьезный? Что надо конкретно сделать? Об этом весь текущий год «АН» будет говорить с экспертами. Назовем этот марафон «Мозговой штурм». Присоединяйтесь!

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