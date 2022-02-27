Пластическая хирургия нередко приводит к травмам и даже к смертям

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27 февраля 2022, 13:01 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

В последнее время всё чаще говорят о трагических случаях во время проведения пластических операций. Каждому стоит помнить, что пластическая хирургия – это очень ответственная дисциплина, и она не прощает ошибок. Уж лучше сохранить привычные черты лица, нежели подвергаться хирургическому воздействию, рассчитывая лишь на одного Бога. Но тем не менее, это не мешает многим современным красавицам спокойно ложиться «под нож». Ведь в современном мире понятия красоты и привлекательности изменились. Естественность стала на втором плане. А вот сексуальная привлекательность заняла первое место.

Последние данные о неудачных операциях вызывают всё больше тревог. Например, 3 декабря 2020 года жительница Сочи обратилась в частную медклинику Краснодара для коррекции возрастных изменений кожи. В тот же день ей была сделана операция – блефаропластика верхних и нижних век, подтяжка мягких тканей средней трети лица, а также удалили комки Биша. Однако спустя несколько дней, когда сошли отёки и синяки, у пациентки была выявлена «двусторонняя нейропатия лицевого нерва», а также другие множественные нарушения. Судебно-медицинская экспертиза уже назначена. Следователи активно занимаются поисками других пациентов, связавших свою жизнь с данной клиникой.

Бывали и более трагические истории. В августе 2021 года в Санкт-Петербурге умерла 31-летняя пациентка клиники пластической хирургии. Инцидент произошёл в клинике «Артибьют». Гендиректор учреждения рассказал, что перед операцией пациентка сдала все анализы. Никаких противопоказаний не выявили. Но во время ринопластики состояние организма женщины изменилось. Её температура быстро поднялась до 42 градусов, что привело к летальному исходу. Сотрудники клиники сделали всё возможное, чтобы спасти пациентку, но так и не смогли.

В начале этого года в столице произошёл схожий инцидент. 29 января 27-летняя девушка была доставлена в одну из московских больниц прямо со стола пластического хирурга. Она находилась в тяжёлом состоянии. Поставить на ноги её не успели, она умерла. Всему виной – неудачная операция по липосакции. В Следственном комитете уже сообщили о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.238 УК РФ.

Любым, кто собирается лечь на пластическую операцию, следует уяснить, что это крайне рискованное занятие. Риски могут быть разными – от худшего результата до инвалидности или даже смерти, как и было упомянуто чуть выше. Медицинский юрист Асад Юсуфов сделал несколько заявлений по поводу ответственности хирургов перед их пациентами. Если пациент просто недоволен результатом, но не испытывает проблем со здоровьем, это может повлечь гражданско-правовую ответственность. Данный вопрос решается в обычном гражданском суде. Но если вред здоровью был всё-таки нанесён – то это уже административная и даже уголовная ответственность.

Известный юрист Алексей Панов заявил, что перед тем, как лечь под нож пластического хирурга, нужно тщательно изучить договор. Необходимо досконально просмотреть то, что обещано. Предмет договора – это не удовольствие клиента от изменений внешности, а конкретные действия, связанные с подтяжкой, инъекциями или обрезаниями чего-либо. Если пациент недоволен чем-то, ему следует предъявить претензии медорганизации, сообщив о том, чем именно он недоволен, и что он хочет в качестве компенсации. Данная претензия уже будет рассматриваться врачебной комиссией.

В Росздравнадзоре советуют обращать внимание на лицензию организации, занимающейся операциями пластической хирургии. Эксперты также рекомендуют тщательно изучать системы отзывов. Ведь отзывы и мнения людей, оставленные на специальных платформах, нередко помогают избежать дальнейших неприятностей. В сомнительные компании, работающие на «честном слове», обращаться уж точно не стоит. Всегда нужно всё проверять и анализировать, и только потом принимать ответственные решения.

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