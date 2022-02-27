Перепалка в бомбоубежище. Украина, 27.02.2022

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 февраля 2022, 12:50 Александр Саргин

Фото: соцсети

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают запланированное освобождение Украины от нацистской власти.

За минувшие сутки наши войска блокировали Херсон и Бердянск, взяты под контроль Геническ, а также аэродром Чернобаевка под Херсоном. В Харьковской области добровольно сложил оружие 302-й зенитный ракетный полк украинских войск, оснащенный комплексами «Бук М-1», а войска Донбасса при поддержке российских вооруженных сил отбили новые населенные пункты.

Но как освободить умы жителей Украины?! Ведь та массированная обработка, которой на протяжении восьми лет в средствах массовой информации были подвергнуты простые люди на этой территории, увы, дала свои бурные плоды. Вот что рассказала «АН» простая жительница Запорожья Ирина М., сидевшая вместе с соседями в подвале многоэтажки, когда «бахало»…

«Я только вылезла из бункера. Еще не было 7 часов, как стали бахать со всех сторон. Что только мне пришлось выслушать в подвале от соседей! Какая злоба, ненависть, проклятия, - и ведь это говорит не молодежь!.. Я не стала молчать, потому что это было бы нечестно. Говорю, у меня по этому поводу своё мнение было, есть и будет.

Я только спросила, вас устраивал этот режим, все эти президенты вас устраивают? И они в один голос ответили - ДА!!! И их лица в эту минуту были от злости просто перекошенные.

Я же только за чистую правду, а все смотрят наши лживые новости. Ни одна душа меня не поддержала. Больше в подвал не пойду и не собираюсь им поддакивать. Я только сказала: поживем увидим. Если выживем, я потом им все напомню и посмотрю, как и, главное, что они будут вякать. Мне аж самой интересно.

А Люда, моя соседка по площадке, наклонила голову и молчала, хотя я знаю, что она против России, но она молчала...

Мне дочка (дочь Ирины сейчас находится в одной из стран Евросоюза – Ред.) вообще сказала заткнуться и разговаривать хоть на укромове, хоть суржиком, потому что были случаи, когда стреляли, если говоришь по-русски. Ведь оружие раздали кому попало. То ли ещё будет!!!

Я вообще буду глухонемой. У меня уже мало гривен, продукты заканчиваются, а обменники закрыты и банки тоже. Пенсии, похоже, выплачивать не будут. Одним словом - КАРАУЛ!!!»

Жительница Запорожья: в бомбоубежище душно, люди надышат, сейчас коронавирус, и я не пошла

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