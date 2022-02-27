Китай нам друг, но США им ближе?

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27 февраля 2022, 10:25 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: pixabay.com

Значительная часть населения нашей страны в последние годы, увы, лишилась критического мышления. И это не «жертвы ЕГЭ», это вполне взрослые умные люди. Они перестали проверять информацию, которую им преподносит телевизор, и повторяют вслед за ним легенды и мифы современной России. Один из них – Китай нам друг!



Официальный Пекин вроде бы даже подтверждает этот посыл. В незапрещенном и неограниченном китайским «Роскомнадзором» Twitter представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опубликовал список стран, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны. Запись он сопроводил текстом: «Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру». Чуть ранее МИД КНР выступил в защиту суверенитета всех стран, а также призвал учитывать требования России по гарантиям безопасности. 26 февраля Пекин воздержался во время голосования в Совете Безопасности ООН по резолюции ряда стран с осуждением военной операции России на Украине.



Действительно друг! Пойдем, махнем по маленькой, товарищ Си! Но все не так, как есть на самом деле. В сегодняшнем мире слова ничего не стоят, зато дорого стоят слова, которые ведут к большим деньгам. И слова Чжао Лицзяня именно к ним и ведут. Он просто-напросто шантажирует США!



- В настоящее время объем американо-китайской торговли достиг небывало высокого показателя – 755 млрд. долл. (С «братской» Россией - 146,88 млрд. Ред). Это примерно 12% торгового оборота КНР в 2021 году. Однако, следует отметить, что, несмотря на ведущуюся с конца 2017 года торговую войну между КНР и США, происходит неуклонный рост товарооборота между этими странами. По-прежнему США находится в большой зависимости от КНР в силу того, что суммарный дефицит торговли США с КНР за последние годы стремительно растет. В результате более высоких темпов роста ВВП КНР за последние годы экономика США оказалась в большой зависимости от китайского экспорта не только в сфере более дешевых предметов потребления, но и высокотехнологичной продукции в сфере IT, без которой США уже не могут производить свою конкурентоспособную высокотехнологичную продукцию на экспорт, - говорит ведущий российский китаист, руководитель Центра социально-экономических исследований Китая, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский.



Напомним, что т.н. «торговая война» началась в конце 2017 года, когда президентом США был Д.Трамп. Для урегулирования американо-китайских противоречий проводились длительные переговоры между двумя сторонами, и только в январе 2020 года было объявлено о завершении первого этапа переговоров. В результате обе стороны вышли на подписание договора, в котором были достигнуты лишь промежуточные результаты. США перестали обвинять КНР в «валютном манипулировании» (искусственное занижение курса юаня для роста экспорта и создания большого профицита во внешней торговле Китая с США), а Китай открыл рынок для расширения импорта в КНР сои–бобов и различного оборудования.



- В настоящее время проходит второй раунд американо-китайских переговоров, который проходит в условиях быстрого роста китайской экономики, несмотря на пандемию COVID-19 и реализации Китаем амбициозной программы по производству высокотехнологичной продукции под лозунгом «Сделано в Китае – 2025». На 2030 год была выдвинута еще более амбициозная программа под лозунгом «Спроектировано в Китае – 2030». В результате реализации этой программы мир вернется к ситуации конца XVIII века, когда в ходе визита в цинский Китай британской делегации во главе с Джорджем Маккартни выяснилось, что для ликвидации внешнеторгового дефицита Британия практически не имеет необходимых для этого товаров, конкурентоспособных на китайском рынке. В настоящее время именно США должны выторговывать какие-то уступки у КНР, в том числе и политические, - считает Островский.



Итак, что мы имеем с нашего «геополитического гуся»? А вот что. Пекин, может заверять нас сколь угодно много в дружбе и жвачке. Для него это ничего не стоит, даже дает плюсик в карму: обозначение своей независимой позиции, этакой мировой фронды. Но т.к. у нас почти не осталось «товаров, конкурентоспособных на китайском рынке», то деньги китайские прагматики предпочитают зарабатывать за океаном. И эта финансовая пуповина важнее рюмки водки, выпитой друзьями Владимиром и Си.

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