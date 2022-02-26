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26 февраля 2022, 17:20 Александр Саргин

Фото: соцсети

Украина отказалась от проведения переговоров с Москвой, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отметим, что накануне пока еще формально числящийся президентом Владимир Зеленский дал понять российской стороне, что готов обсуждать нейтральный статус Украины.

«Если западные кураторы Украины всерьез обеспокоены судьбой своего подопечного - президента Зеленского, - заявил «АН» главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко, - пусть употребят всю необходимую степень и возможность влияния, чтобы заставить вооруженные силы Украины покинуть тот район, где они развернуты, откуда обстреливали Донбасс и готовились к вторжению туда».

Отметим, что Владимир Путин в ответ на обращение Зеленского заявил о готовности направить в Минск официальную делегацию для встречи с киевской, однако чуть позднее украинская сторона вместо Минска предложила Варшаву, после чего перестала выходить на связь и попросту «слилась».

«Сегодня президент Зеленский для нас находится в той же весовой и смысловой категории, в которой находился для объединенной западной коалиции Саддам Хуссейн, - продолжает Игорь Коротченко. - Безусловно, его судьбу будет решать украинский народ, сами избиратели, но, во-первых, в данной ситуации для нас принципиально важно защитить русских, проживающих на Донбассе, и, во-вторых, сделать так, чтобы от Украины не исходила угроза провоцирования и развязывания третьей мировой войны. Это и есть исторический вызов, на который мы обязаны дать ответ».

Судя по всему, Зеленскому все-таки удалось понять, что через несколько дней формирования Народной милиции Донбасса, поддерживаемые российскими войсками, однозначно выполнят свою задачу. Однако вместо обещанных переговоров экс-актер просто слился. А ведь Путин из-за ожидаемых переговоров накануне даже приказал остановить продвижение ВС РФ на Украине. Но раз Киев отказался от встречи, то план операции российских войск был продолжен.

«Те решения, которые сегодня принимает президент России Владимир Путин, - заключил Игорь Коротченко в разговоре с «АН», - будут приняты подавляющим большинством граждан Российской Федерации, потому что при той ситуации, в которой мы оказались, дальше было отступать просто нельзя».

Напомним, что бывший президент Ирака Саддам Хусейн был повешен 30 декабря 2006 года. Он был приговорен к смертной казни после того, как специальный трибунал Ирака признал его виновным в преступлениях против человечности.

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