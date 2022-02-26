«Талибан» может воспользоваться мировой нестабильностью для усиления власти

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26 февраля 2022, 17:05 Александр Крохмаль, Журналист

Кабул, Saifurahman Safi//globallook.com

Весь мир сейчас наблюдает за ситуацией в Украине. Военная спецоперация президента России вызвала крайне неоднозначную реакцию по всему земному шару.

Дело дошло до крупного международного скандала. Однако на фоне нестабильности в Восточной Европе, может появиться новая угроза, с которой так же придётся выяснять отношения. Запрещённая в РФ террористическая организация «Талибан»,* полгода владеющая Афганистаном, вполне способна нанести удар по соседним государствам Азии или же как-то иначе укрепить свою власть. Не стоит забывать, что в Кабуле сейчас управление осуществляется религиозными фанатиками, которые всегда отличались буйным нравом. Ситуация со СМИ в Афганистане известна каждому. Оттуда практически не приходит новостей. Поэтому и понять, что именно там творится – не может никто из окрестных стран. Так же и с вероятными планами талибов. Они могут быть такими, о которых мы и не догадываемся.

«Талибан»* издавна считался организацией радикалов, склонных к насилию и убийствам несогласных. Они очень агрессивны и порою лишены всякой сдержанности. Во многих странах, в том числе и в России, группировка до сих пор числится среди террористов. Учитывая практически полное подавление сопротивления в родной стране, талибы вполне способны начать войну с державами Средней Азии. В таком случае, мир столкнётся с целым «ворохом» горячих точек. Несмотря на заявления о мире в адрес Казахстана, а потом Украины, талибы не являются миролюбивыми. Вспомнить хотя бы их расправы над теми, кто сопротивлялся новой власти. Афганистан на сегодня страдает от глобальной гуманитарной катастрофы. Постоянно проходят сведения о голоде среди населения. Также поступает информация и о расправах над неугодными. Информация, которую сами экстремисты отрицают. Опасность со стороны талибанского Афганистана – всё ещё очень серьёзная.

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