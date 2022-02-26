Беды Украины всегда происходили из-за собственного руководства и веры в исторические мифы

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 февраля 2022, 13:29 Вадим Кулинченко,

Фото: pixabay.com

В этом году исполняется 335 лет со дня подписания «Коломацких статей» (25 июля 1687 г.), так назывался договор между царями Иваном и Петром, их регентшей Софьей с одной стороны и гетманом Мазепой и казацкой старшиной с другой. Название этот договор получил по количеству статей – 22. Договор был подписан в Коломаке, ныне Харьковская область. Именно этот договор явился основанием почти через полвека (46 лет) заявить Петру 1 следующее: «Понеже всем известно, что от времён Богдана Хмельницкого… и до покойного Скоропадского все гетманы являлись изменниками, и какое великое бедство государство наше терпело, а наипаче Малая Россия».

Тот договор состоял из 22 статей, все они были важны, но основу договора составляло то, что «народ Малороссийской обще с Великорусским народом, и вольный переход жителям из Малороссийских городов в Великороссийские иметь». А что мы имеем сегодня? Дед из Днепропетровска (Днепро) не может зреть внука в Твери, а бабушка из Воронежской области видеть свою правнучку в Харькове. Это не голословное заявление, все эти люди близки мне.

И сегодня, сопоставляя те времена 335 летней давности, по отношению 30 лет после распада СССР, глядя на фактические отношения Украины с Россией с полным основанием можем сказать то же, что «всем известно, что беды Украины от её президентов!» И этот факт мало кто осмелится оспорить.

Как показывает История, у людей очень короткая память. И это естественно для рода человеческого: у каждого поколения должен быть свой опыт проб и ошибок, опыт отцов остался с ними. И мы наступаем на новые грабли…

Неужели президенты Украины, начиная с Кравчука, повернувшись спиной к России, демонстрируют полное презрение к Истории? А может быть, действительно не знают, или делают вид, что не знают. Чем была бы сегодня Украина, если бы Россия не вытеснила татар и турок из Крыма и Северного Причерноморья? Все эти огромные территории, которые сегодня называют Украиной, заселялись русскими, болгарами и сербами. А Донбасс, Западные области, присоединённые И. Сталиным… Что такое Украина без России? Да, НИЧТО!

Но первый президент Украины, легший под напор западных ультранационалистов, забыл всю историю, а последующие усугубили положение, бросившись искать помощи не у России, а в Европе и заокеанских «друзей», которые, обещая сладкие коврижки, мечтают об одном – ослабить Россию, а значит и Украину. Настоящая их цель подвести двух братьев к войне – пусть убивают друг друга!.. Вспомните У. Черчилля, который так говорил о русских и немцах – пусть как можно больше убивают друг друга! Такова была и есть настоящая суть политики англосаксов.

История открытый учебник жизни, в который иногда полезно посматривать и отделять мифы от сути.

Сегодня все украинские учебники, все исторические очерки подчинены одной цели – исказить роль и значение России в украинской истории, разделить русских и украинцев. Новые «историки Галицкой школы» всячески пытаются внушить молодёжи, что всё негативное, агрессивное и антиукраинское исходит от России и русских, все беды происходят оттуда, с Востока, а цивилизованный Запад оказался недосягаемым, забывая при этом факты и логику.

При этом Украина рассматривается новыми историками как реально существующее государство со времён Богдана Хмельницкого, а некоторые, «особенно передовые», уводят корни украинской государственности вообще в каменный век. Это первый миф.

Но ведь не было никакого государства «Украина» вплоть до 1917 года – это признают все мировые историки. К концу 1918 г. Центральная рада хотела взять власть в девяти губерниях, где проживало большинство украинцев, и создать Украинскую автономную республику (3-й Универсал). И всего-то. Это потом начали «лепить» современную Украину, которая больше всего обязана Ленину, Сталину и Хрущёву.

Сегодня вся новая история Украины пронизана незыблемым постулатом о том, что Украинское государство заключало договоры с Польшей, Турцией, Крымом, что Пётр 1 использовал Украину как плацдарм для выхода в Европу. Полный бред. Пётр 1 пробивал окно в Европу через Балтику, а куда можно было пробиться через Украину? Разве что в Бессарабию или Турцию, ну может быть ещё во враждебную Польшу.

Эта тотальная ложь является спецзаказом новой историографии и, по мнению её инициаторов, она должна привести к украинскому «возрождению». Честно признаться, мы этот момент проспали, пассивность наших властей привела к тому, что на этой лжи воспитано уже целое поколение молодых людей, которые ныне со злобой атакуют Донбасс. Взращена новая популяция мазепенцев, Бандер и Петлюр, а значит, всё опять повторяется. Ох, как прав был Пётр Великий, говоря, что все беды наши от гетманов наших, от бездарных правителей.

Вернёмся к Истории. Вторым мифом новых историков является миф об ужасных гонениях и притеснениях украинцев «русскими большевиками». Тут и голодомор, и прочие напасти. При этом до неузнаваемости выпячивается одно, и совершенно скрывается другое.

Не будем касаться революции 1917 года, остановимся на первых послереволюционных годах. В 1923 г. вышел Декрет «Про заходи в справi украiнiзацii шкiльно–виховних i культурно–освiтних установ», предусматривающий украинизацию школы, прессы и культурной жизни. Если в 1922 г. украинских газет почти не было, то в 1933 г. их стало 426 с тиражом 3,6 млн. экземпляров. Книжная продукция была украинизирована на 83%! (Энциклопедия украинознавства, Сталкер 2001 г., стр. 412).

В 1924 г. правительство Украины позволило вернуться из эмиграции М. Грушевскому, видной фигуре в украинском национализме.

В начале 30-х годов прошлого столетия в Украине существовало 25 национальных районов, включая русские, немецкие, еврейские и другие, действовало более тысячи национальных поселковых и сельских советов.

Это была официальная большевистская политика. Да, потом И. Сталин свернул эту политику. Почему? А просто потому, что украинское руководство (опять гетманы), вдохновляемое всё тем же М. Грушевским, взяло курс на сепаратизм. Знакомые мотивы!

Так ли был неправ Сталин? Великая Отечественная показала – и УПА, с хлебом-солью для немецкой армии, и дивизия СС «Галичина», и подпольная война в западных областях Украины уже после войны. Но как силой можно создать единое национальное государство?

Ведь если в 30-х годах на Украине существовало 25 национальных районов, то, как можно создать сегодня единое национальное государство с единой «мовой»?

И третий миф современной украинской истории базируется на умолчании того факта, что Киевская Русь и Галицкое (Галицко-Волынское) княжество – это два совершенно различных образования. Все модные ныне историки пишут историю Галиции, а потом плавно переходят к истории «всей Украины», пытаясь представить Галицию ядром, основой, прародиной всей современной Украины…

Всё, о чём я говорил выше, в народе, как украинском, так и русском, хорошо выражено поговоркой – Наводить тень на плетень! Обидно, что «паны дерутся, а у холопов чубы трещат!» Но верится, что когда-нибудь истина всплывёт, а мифы останутся мифами.



Р.S. Материал был написан до обращения В. Путина, которое я полностью одобряю. Пора «гетманам» задуматься, что они творят. История им не простит.

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