«Чёрное золото» конфликта

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 февраля 2022, 09:57 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Как только российские миротворческие силы пересекли российско-украинскую границу, на мировых нефтяных рынках загремели громы паники и молнии ажиотажа: «Что будет дальше?» Цены ожидаемо скакнули на волне слухов о санкциях для тех наглецов, которые осмеливаются покупать российскую нефть. Даже верный друг товарищ Си, точнее его страна, по сообщению Bloomberg, на время приостановил закупки нефти, поставляемой в танкерах, оценивая потенциальные последствия после военных действий на Украине.

И вообще позиция стратегического китайского партнера весьма нехарактерна для друга. Поддерживает, паршивец, территориальную целостность Украины. Не признает независимость ДНР и ЛНР. У нас таких называют: «И не друг, и не враг, а так!»

Почему Пекин не следует в русле политики Москвы «АН» рассказал ведущий российский китаист, руководитель Центра социально-экономических исследований Китая, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский.

- Сверхосторожная позиция КНР по Украине, которую он занимает после референдума в Крыму в марте 2014 года, связана с тем, что у Китая есть аналогичная проблема – остров Тайвань. Эта территория стала частью гоминьдановского Китая после 2-й мировой войны и победы над Японией, а затем после образования КНР в 1949 году туда сбежало потерпевшее поражение в гражданской войне гоминьдановское правительство во главе с Чан Кайщи.

На протяжении всего последующего периода КНР пыталась вернуть себе Тайвань «в лоно Родины». Однако этому препятствовали различные факторы, связанные как с проблемой намного более высокого жизненного уровня населения Тайваня по сравнению с КНР, поддержкой США гоминьдановского правительства на Тайване в материальном и политическом плане. А также трудностями военного характера, связанными со сложностью организации десанта на остров, который в прессе назывался «непотопляемый авианосец» Америки, - рассказывает профессор Островский.

- В настоящее время прямая поддержка Донецкой и Луганской Народной Республики Китаем означает признание за Тайванем право выхода из состава КНР и провозглашение независимости. На этом настаивает находящаяся в настоящее время уже шесть лет у власти Демократическая прогрессивная партия (Миньцзиньдан 民进党), основная цель которой – провозглашение независимости острова, - констатирует китаист.

Как видно в Пекине гораздо больше озабочены своими перспективами, чем российскими проблемами. И это, вероятно, правильно. Там лучше изучили слова лорда Пармелстона, которые они произнес 1 марта 1848 года: «У нас (Англии) нет ни вечных союзников, ни постоянных врагов, но постоянны и вечны наши интересы, и защищать их — наш долг».

И в рамках этих интересов свои недопоставки нашего природного богатства они наверстают. Вот бы еще заглянуть в сумму контрактов, но увы…

Продолжение интервью профессора Андрея Островского о мировом господстве Китая, роли России и подлостях Америки читайте только на сайте «АН».

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции