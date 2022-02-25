Зеленского ждёт Голливуд?​

Известно, что мир симулякра живее и актуальнее, чем настоящий мир. Вспомним себя в детстве. Для нас в детстве был важнее и реальнее реальности Винни-Пух, а не какой-то настоящий медвежонок в зоопарке. Представляю себе, чтобы было с детьми, если бы этот Виннии-Пух реально пришел бы к детям, прямо с экрана... маленький такой, косолапый и по-настоящему пахнущий, съеденным медом из горшка... С каких-то пор, в мире это стало возможным.
К украинцам снизошёл с телеэкрана главный персонаж сериала "Слуга народа", который из просто учителя превратился в Президента Украины. Вот так прям вылез из экрана в кинозал к народу и народ пошел за ним...
Представьте себе Винни-Пуха, который вылез бы из телевизора... из мультфильма, благодаря желаниям детей и результатам их голосования, которое подсчитали воспитательницы всех детсадов страны. А Винни-Пух, узнав результаты подсчёта голосов детей, удовлетворил их желания и вылез к ним из телевизора. Ну, постарайтесь и представьте, что Винни-Пух вылез из мультфильма, в котором долго жил. Вылез и пошел вместе с детьми по улицам городов или деревням. Винни-Пух идёт в реальности, а за ним дети идут тоже в реальности!
Дети идут за Винни-Пухом, разглядывают его, изучают, присматриваются... Проходит время и оказывается, что уже нет былой радости от восприятия реального и живого Винни-Пуха. Они видят, что он не настолько радует. И дети почему-то этого реального Винни-Пуха оставляют одного на улице и уходят к себе домой смотреть мультфильм о Винни-Пухе. Ведь в мультфильме он радует, а в реальности нет. Да и мультфильм уже как-то не так радостно смотрится после реальной встречи с Винни-Пухом.
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Проходит время и оказывается, что этот Винни-Пух начинает влиять на жизни детей, которые играют на детской площадке. Он мешает играть детям, влияет на их правила игры и дети начинают прогонять его с детской площадки. Но уже поздно! Винни-Пух уже надолго будет влиять на детей до тех пор, пока они не повзрослеют. Они вспоминают время, когда смотрели на оранжевый мир мультфильма и пели песню: "Оранжевое небо, Оранжевое море, Оранжевая зелень, Оранжевый верблюд. Оранжевые мамы Оранжевым ребятам Оранжевые песни Оранжево поют".
Ну, ладно... выключаем воображение... впрочем в песне есть "оранжевая зелень"... и так хочется, чтобы вся история, которая произошла с Владимиром Зеленским не была связана с "оранжевой зеленью" и результаты этих выборов не стали результатом мощной и изощрённой манипуляцией мнениями украинского народа с помощью вышеприведённого "эффекта Винни-Пуха", который вылез к детям из телевизора и повел за собой. Ведь дети такие доверчивые!
Похоже на то, что Зеленский наигрался в "слуги народа" настолько, что судьба Украины будет такой же, как предсказана в концовке художественного фильма "Слуга народа".
Зеленский, благодаря конфликту Украины и России сейчас стал мировой звездой и я уверен, что его скоро пригласят в Голливуд. Он будет сниматься в Голливуде и опять превратится в персонажи, которые будут жить и влиять только с киноэкрана. Ведь Зеленский - хороший артист, сумевший вылезти из киноэкрана к народу. Ему пора обратно на киноэкран! Как кинематографист, желаю ему творческих успехов!
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