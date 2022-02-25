Жительница Запорожья: в бомбоубежище душно, люди надышат, сейчас коронавирус, и я не пошла

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25 февраля 2022, 18:00 Александр Саргин

Фото: соцсети

Армия России не будет наносить удары по жилым кварталам, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Обратившись непосредственно к гражданам Украины, представитель военного ведомства заявил: «Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит».

По словам Конашенкова, именно советники Пентагона и ЦРУ «научили» украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем «для провоцирования» ответного огня по местным жителям.

Однако украинские СМИ нагнетают ситуацию и пугают граждан страны, дескать, Россия будет бомбить города. «АН» удалось связаться с жительницей Запорожья Ириной М., и вот, что она рассказала:

«Народу на улице немного, и в основном все сейчас сидят по домам. Ко мне зашла соседка и позвала идти в бомбоубежище. А зачем я туда пойду? В бомбоубежище душно, всё закрыто, люди надышат, сейчас короновирус… Короче, я решила не ходить, а то еще заражусь там каким-нибудь омикроном!»

Напомним, что в связи с проведением военной операции России на территории Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение. Так, в Запорожье сегодня днем работали сирены, которые были слышны не только в центре города, но и в спальных районах. Местные власти в это время попросили жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и бомбоубежища.

Ирина М. рассказала, что как раз днем ей позвонила подруга и спросила: «Так це шо, була сирена, а я думала, шо это якась … пилораму включила?!»

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