Старый конь борозды не испортит, но пашет мелко

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 февраля 2022, 16:20 Сергей Платонов,

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

От качества пашни, как считают агрономы, зависит хороший урожай. Но старый конь не способен дать нужный результат в пахоте. Это известно.



Так и в политике, особенно внешней. Если министр и его команда долгие годы уныло брели по одной и той же «борозде», да еще и в пристяжке к иностранным телегам, простите коллегам, то к новой политике они не способны. Тогда как для переучреждения Украины в пределах Малороссии с Киевом и Новороссии в дружественное государство Юго-Западная Русь, после окончания специальной военной операции по деоккупации, необходим абсолютно новаторский подход. На что старая команда дипломатов, повторимся, как и старые кони к глубокой пахоте, явно неспособны. Поэтому, уход министра в отставку назрел.

И еще, более важное. Прошу нашего президента не поддаваться на уловки тех, кто уже предлагает послевоенное устройство собственно Украины определять в переговорах с ее представителями. Нет там таких. Мы должны сами определить ее новую модель в составе пяти областей (Винницкая, Хмельницкая, Житомирская, Ровенская и Волынская) под названием «Украина» в форме парламентской республики и поставить на пост ее генерал-губернатора россиянина - вашего соратника. При этом главой этого государства должен быть президент России (по примеру британских доминионов). Остальные пять областей (Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая) пусть самоопределяются как хотят.

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