США готовят кибератаку на Россию?

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25 февраля 2022, 08:53 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Сразу несколько влиятельных американских СМИ опубликовали информацию, что США могут кибератаковать российские инфраструктурные объекты. И хотя они наверняка надежно защищены, но практически 100-ая процентная зависимость от импортной микроэлектроники говорит о том, что уязвимости всегда можно найти.

Так, например, по сообщению американского NBC, представители разведки и киберкомандования США предложили пожилому американскому президенту Байдену совершить масштабную кибератаку на важные объекты критической инфраструктуры России. Цель: нарушить интернет-соединение, отключить электроснабжение и парализовать работу железной дороги, чтобы помешать пополнять запасы сил в ходе специальной военной операции на Украине. О возможности кибератаки по российским объектам пишут и английские СМИ.

Все традиционные виды вооружений у нас в наличии, а вот микроэлектроника, которая сегодня управляет всей гражданской (впрочем, как и военной) инфраструктурой жизнеобеспечения практически полностью импортная.

Нет, конечно, там стоят защитные программы, но если возможности внешнего воздействия были заложены ещё на стадии производства комплектующих, то они не помогут. «АН» много лет писали об этом, за эти годы можно было бы многое сделать, но воз и ныне там.

Кстати, наши военные прекрасно понимают всю опасность, поэтому один из первых точечных ударов был нанесен по штабу 72-го Центра информационно-психологических операций ВСУ.

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