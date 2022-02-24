Китай столкнётся с серьёзными проблемами, если вторгнется в Тайвань

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24 февраля 2022, 22:23 Александр Крохмаль, Журналист

Решения Си Цзиньпина по поводу возможного вторжения в Тайвань могут обернуться фатальным крахом.

Вот уже почти два года в КНР звучат весьма неоднозначные призывы к аннексии Тайваньской республики. В Поднебесной думают о том, что республика может войти в состав так называемого «Великого Китая». Но если вспомнить Гонконг, то его присоединение порою напоминает аннексию. Ранее полунезависимое положение города-государства делало жизнь местных едва ли не настоящим раем. Но с приходом властей Си Цзиньпина и с принятием закона о безопасности 2020 года, всё изменилось. Прозападная оппозиция, как таковая, была полностью уничтожена. Гонконг фактически превратился в китайскую провинцию. Положение дел изменилось, и далеко не к лучшему. Все общественные и продемократические организации, работавшие там ранее, были подавлены. Но Тайвань – это явно не Гонконг.

Начнём с того, что Тайваньская республика – это суверенное государство, которое признаёт большая часть мира. Далее, следует отметить, преобладание в этой стране устоявшейся демократической системы, не терпящей нарушения человеческих прав. И хоть Тайвань в своё время вышла из противоборства двух политических фракций, сейчас государственное устройство там полностью нормализовано. Местное население, состоящее не только из китайцев, но и из островных аборигенов австронезийского типа, не поддерживает действующую политику КНР. Напротив, мнение людей здесь скорее на стороне Запада. Европейского типа демократия и свободомыслие давно стали частью Тайваня. Посему китайские планы могут обернуться неудачей. Попытку вторжения могут признать за вероломное нападение на чужое государство. КНР давно считает остров своей территорией. Тайваньцы так не думают, и более того, большинство из них не пойдут под власть Пекина с белыми флагами. Если Китай всё же и решится на вторжение и аннексию, это может привести его к глобальному кризису. КНР потерпит поражение не только от тайваньцев, но и от коалиции ряда государств, которые несомненно соберутся вместе в случае атаки.

Если Си Цзиньпин предпримет решение по аннексии острова, за местных жителей тотчас же могут вступиться страны Запада, включая, конечно же, и Японию. В Стране Восходящего Солнца предпочитают иметь дружбу с Тайванем. Американские военные флоты так же не потерпят вооружённую атаку на их союзников. Вторжение в Тайвань обернётся для КНР кровавой войной, которую он, скорее всего, не сможет быстро выиграть. И самый главный вопрос – а нужна ли такая война на Востоке для самого Китая?

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