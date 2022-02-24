Политолог Сергей Марков о целях и этапах операции в Украине

Цель операции — демилитаризация братской страны.
Объявлена от имени президента России. Власть будет возвращена людям мира, которых в братской стране абсолютное большинство.
1. Цель первой фазы — подавление ПВО и ВВС, полное господство в воздухе. Это 24 февраля.
2. Вторая фаза — окружение частей ВСУ, их разоружение. Здесь важно чтобы были минимальные потери среди солдат и офицеров ВСУ. Это наши люди. Сроки — несколько дней конца февраля.
3. Третья фаза— антифашисты берут власть в крупнейших городах. Где надо, при поддержке армии России. Сроки — конец февраля, начало марта.
4. Четвертая фаза — формирование новых органов власти. Сначала в крупнейших городах. Потом во всех населенных пунктах. Сроки начало марта.
5. Пятая фаза. Начало политического процесса по восстановлению мирных государственных институтов, которые выражают чаяния народа. Несколько месяцев весны.
9 мая братская страна встретит как хочет праздником Победы.
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