Политолог Сергей Марков о целях и этапах операции в Украине

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 февраля 2022, 21:47 Источник: Сергей Марков

Цель операции — демилитаризация братской страны.

Объявлена от имени президента России. Власть будет возвращена людям мира, которых в братской стране абсолютное большинство.

1. Цель первой фазы — подавление ПВО и ВВС, полное господство в воздухе. Это 24 февраля.

2. Вторая фаза — окружение частей ВСУ, их разоружение. Здесь важно чтобы были минимальные потери среди солдат и офицеров ВСУ. Это наши люди. Сроки — несколько дней конца февраля.

3. Третья фаза— антифашисты берут власть в крупнейших городах. Где надо, при поддержке армии России. Сроки — конец февраля, начало марта.

4. Четвертая фаза — формирование новых органов власти. Сначала в крупнейших городах. Потом во всех населенных пунктах. Сроки начало марта.

5. Пятая фаза. Начало политического процесса по восстановлению мирных государственных институтов, которые выражают чаяния народа. Несколько месяцев весны.

9 мая братская страна встретит как хочет праздником Победы.

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