Наталья​ Поклонская:​ Не берите оружие, а сдавайте его

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 февраля 2022, 20:22 Источник: Наталья Поклонская

Я гражданка РФ, по национальности — украинка и горжусь своими корнями и страной, в которой свободно и безопасно могу говорить об этом. И если бы не преступный киевский режим, после госпереворота 2014 года я бы продолжала оставаться гражданкой Украины.

Но кто виноват в том, что произошло после Майдана? У каждого своя правда. Впрочем, как и сейчас, эта фраза всегда актуальна. Только нужно понимать, что конфликт не может длиться бесконечно — он должен чем-то разрешиться.

Обращаюсь к русским и украинцам. Мы родные, хоть и живём в разных государствах. Мы все разные, и в этом наша уникальность. Розмовляємо мы или говорим — от этого становимся лишь привлекательнее друг для друга.

Зеленский прекрасно понимает, что сегодня толкает свой собственный народ в пучину кровопролития. Оценив обстановку, ему следует сложить оружие и сесть за стол переговоров, привлечь к ответственности государственных военных преступников, издевавшихся над людьми в Киеве, сжигавших живьём людей в Одессе и бомбивших Донбасс. По всей видимости, он не может этого сделать, потому что сам является заложником в руках этих преступников.

Но люди могут остановиться. Не берите оружие, а сдавайте его. Пусть киевская власть не прячется за спинами простых людей, а несёт ответственность за преступления, совершаемые против украинцев с 2014 года.

Нам нечего делить. Вспомните, что мы — один народ, и все хотим мира! Все народы России желают мира и восстановления Украине.

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