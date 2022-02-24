Китай занял очередь в Тайвань

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24 февраля 2022, 19:08 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Китай среди бушующих мировых страстей привычно напоминает обезьяну, ждущую, когда тигры в долине перегрызут друг другу глотку. А потом уйти с победителем: «Ничего личного, просто бизнес!» Многие полагают, что сверхосторожная позиция Пекина по событиям на/в Украине связана с закулисными переговорами с Вашингтоном об ослаблении торговых санкций. Однако не все так просто.

Среднеазиатский дипломат, работающий на китайском направлении много лет, поделился с «АН» своим мнением.

- О закулисных переговорах Пекина и Вашингтона известно немногое. На то они и закулисные. Но факт, что они ведутся. В ситуации с Украиной, как мне кажется, мотивы другие. В Пекине наблюдают за схваткой России и США на территории третьей страны, как это принято сейчас, так как в отношениях с Вашингтоном у него есть свой камень в ботинке. Это Тайвань. Примерно такая схема: Вашингтон за Украину и Тайвань. Другие киты: Россия и Китай против. Если сейчас Россия сможет «выиграть» и выиграть безнаказанно у Белого Дома, то Китай, скорее всего, попытается тем же путем решить свою проблему. Так как Акела промахнулся, потому что стал стар и ленив, - говорит дипломат.

Однако, по его словам, китайцы прагматики и, если США сумеет убедить Пекин в серьезной выгоде за осуждение России, «все может быть, так как и русские, и американцы чужие, не китайцы».

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