Третья Мировая война приведёт к уничтожению человеческой расы

Аргументы Недели → Мнение 13+

24 февраля 2022, 16:03 Александр Крохмаль, Журналист

Любые масштабные конфликты между человеческими державами могут привести к уничтожению цивилизации.

Мировым правителям нужно это тщательно осознать. В противном случае – конец неизбежен. Учитывая то, что на нашей планете отдельные державы представляют собой обладательниц ядерного вооружения, следует понимать, какое бедствие ждёт Землю при их столкновении. Столкновение ядерных держав – это банальное убийство планеты. Нынешнее положение в мире – чудовищно само по себе. Военные блоки и всевозможные организации по противодействию чего-либо – никак не посодействуют созданию мирной и процветающей цивилизации. Напротив, военные блоки фактически призывают к созданию конфронтации. Мировым державам нужно понять, что любая война в нашем мире – это приговор; и приговор не для отдельных стран, а для целой цивилизации.

Применение ядерного оружия на планете можно означать одно – смерть всему живому. На Земле существует большое количество ещё неразбуженных супервулканов. Буквально одна ядерная боеголовка может пробудить их все или хотя бы несколько, что уже скажется на выживании человечества. Атомное оружие способно сдвинуть Землю с орбиты, что может привести к коллапсу. Оно также способно испарить атмосферу или создать огромную озоновую дыру. Любые правители, обладающие ядерным арсеналом, должны прекрасно осознавать, что применение такого рода оружия – это конец. В нынешнем мире вообще не следует допускать никаких войн. Любые споры нужно решать путём мирных переговоров и дипломатии. Любая война может спровоцировать конец цивилизации. К сожалению, в современности говорить о ядерном разоружении не приходится вовсе. Как бы ни старались люди прийти к единству, этого не происходит. Напротив, в людской цивилизации царят разногласия и хаос. И в этом-то как раз величайшая опасность. Опасность для нашего будущего.

В нынешнем мире само слово «война» уже должно быть неприемлемым. А ещё люди должны рано или поздно понять, что их же родная планета не бессмертна и не обладает никакой неуязвимостью. Она, будучи живым существом, не станет терпеть постоянные дрязги и жуткую боль, которую причиняют представители человечества. Когда-нибудь она выйдет из-под контроля людей и даст о себе знать. Но чтобы не провоцировать её и заставлять страдать, человечеству следует остановить все войны и конфликты, и начать двигаться совместным путём к единению. Только в этом случае, людская раса может обрести Спасение. В противном случае, люди просто уничтожат друг друга, а вместе с собой – и собственный мир. Кто в этом случае выиграет? Пожалуй, никто. Правильно говорили древние мудрецы – ни в одной из войн победителей не бывает.

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